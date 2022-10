Hessens ehemaliger Ministerpräsident Bouffier (CDU) erhält das Ehrensiegel der Jüdischen Gemeinde Frankfurt.

Ihm sei "die Förderung und der Schutz jüdischen Lebens stets ein besonderes Anliegen" gewesen, hieß es am Freitag vom Gemeindevorstand. Bouffier habe "die wichtige Bedeutung des Gedenkens an den Holocaust immerzu betont". Das Ehrensiegel wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich besonders für das Jüdische Leben eingesetzt haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählt auch der ehemalige Ministerpräsident Wallmann (CDU).