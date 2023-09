Eine Booster-Impfung gegen das Corona-Virus - das empfiehlt die Ständige Impfkommission Menschen, die über 60 Jahre alt sind oder einer Risikogruppe angehören. Ab nächster Woche geht das mit einem neuen Impfstoff. Allerdings braucht man Bargeld oder EC-Karte.

In den Arztpraxen gibt es erst den Pieks, dann eine Rechnung. Wer sich in Hessen eine Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus holen will, muss dafür erstmal zahlen. Das gewohnte Vorzeigen der Krankenkassenkarte reicht nicht, stattdessen müssen Patientinnen und Patienten in Vorleistung gehen und sich dann das Geld selbst bei ihren Krankenkassen wiederholen.

Der Grund dafür: Hessen ist das einzige Bundesland, in dem sich die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung noch nicht darüber geeinigt haben, wie viel Geld die Ärztinnen und Ärzte pro durchgeführter Corona-Impfung bekommen sollen. Es ist ein Streit, der seit April schwelt.

Krankenkasse: "Wir sind erstaunt"

Die hessischen Krankenkassen sind der Meinung, dass das vorliegende Honorar-Angebot angemessen ist: "Es entspricht absolut dem Bundesdurchschnitt der Angebote in anderen Bundesländern. Deshalb sind wir auch erstaunt, dass es so lange dauert", sagt Riyad Salhi von der AOK Hessen.

Weitere Informationen Darum ist die Corona-Impfung für Ärztinnen und Ärzte so aufwändig Herkömmliche Impfstoffe kommen in einer Einzelspritze. Corona-Impfstoffe kommen in einem so genannten Multi-Vial, einer kleinen Flasche, in der sechs Dosen des Impfstoffs enthalten sind. Die müssen einzeln aufgezogen und schnell verimpft werden. Eine angebrochene Flasche wird schnell unbrauchbar. Zusätzlich müssen die Ärztinnen und Ärzte die Impfungen dem Robert-Koch-Institut melden - ein administrativer Mehraufwand. Ende der weiteren Informationen

Karl Roth, Sprecher bei der Kassenärztlichen Vereinigung, sieht das erwartungsgemäß anders. "Aus unserer Sicht ist das Angebot nicht ausreichend. Es berücksichtigt den erheblichen Mehraufwand nicht, den eine Corona-Impfung auslöst." Zwar sei das Angebot auf den ersten Blick wie in anderen Bundesländern. In denen habe es aber oft einen Zuschlag bei anderen Impfungen gegeben, als Teil des Deals beim Aushandeln des Honorars für Corona-Impfungen.

Patienten in Pflegeheimen die Leidtragenden

Christian Sommerbrodt vom Hausärzteverband Hessen. Bild © privat

Während die ausbleibende Einigung der beiden Streitparteien für die meisten Patientinnen und Patienten nur den lästigen Vorgang mit sich zieht, sich selbst um die Erstattung kümmern zu müssen, hat sie für andere schwerwiegendere Folgen. Christian Sommerbrodt, Vorsitzender des Hausärzteverbands in Hessen und Arzt in Wiesbaden befürchtet, dass Patientinnen und Patienten in Pflegeheimen nun länger auf die Auffrischungsimpfung warten müssen.

"Sie können oft nicht selbst in Vorleistung gehen, weil sie nicht einwilligungsfähig sind. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, sich dann bei Verwandten oder Betreuern darum zu kümmern", sagt Sommerbrodt. Viele Kollegen würden mit den Impfungen in Pflegeheimen warten, bis die Vergütung geregelt ist.

Der Preis pro Booster-Impfung kann je nach Praxis variieren, laut Hausärzteverband kommen 25 bis 30 Euro auf die Patientinnen und Patienten zu.

Neuer Impfstoff für den Herbst

Für die, die in eine Praxis gehen können und wollen, steht für die Booster-Impfung ein neuer Impfstoff zur Verfügung. Seit dem 12. September kann er von den Praxen bestellt werden und vermutlich ab Mitte der kommenden Woche verimpft werden. Er ist besser abgestimmt auf die aktuell kursierenden Varianten des Corona-Virus.

Weitere Informationen Stand jetzt niedrige Inzidenz Die 7-Tage-Inzidenz der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt bundesweit aktuell bei 9. Die Tendenz ist seit August leicht steigend. Ende der weiteren Informationen

Christian Sommerbrodt erwartet keinen Run auf die Booster-Impfungen: "Bei den Risiko-Patienten erwarte ich einen normalen Andrang. Da kombinieren wir Influenza- direkt mit Corona-Impfung."

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind oder einer Risikogruppe angehören, eine solche Auffrischung. Zu den Risikogruppen gehören Menschen in Alten- und Pflegeheimen, Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Trisomie 21 und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. In der Regel sind sie auch die einzigen, die die Kosten für eine Booster-Impfung von der Krankenkasse erstattet bekommen.