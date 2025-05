Eltern bleiben bei der Namenswahl ihrer Babys bei Bewährtem: Sophia und Noah waren im vergangenen Jahr am beliebtesten. Bei den Top 3 der Jungennamen gab es keine Veränderung, bei den Mädchennamen dafür gleich zwei.

Sophia und Noah wurden 2024 in Hessen am häufigsten als Erstnamen vergeben. Bild © picture alliance/dpa | Lando Hass

Sophia und Noah waren im vergangenen Jahr die am häufigsten vergebenen Erstnamen in Hessen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für 2024 hervor.

Jungen

Noah Mohammed (auch in anderen Schreibweisen) Matt(h)eo/Mat(h)eo

Mädchen

Sophia/Sofia Lina Emilia

Während die Top3 der Jungen unverändert blieb, wurde die 2023 erstplatzierte Emilia auf den dritten Platz verdrängt. Sophia schaffte vom zweiten Platz den Sprung auf Rang eins, und Lina arbeitete sich vom vierten auf den zweiten Platz vor.

Deutschlandweit blieben Sophia und Noah Spitzenreiter auf der Liste der beliebtesten Babynamen. Bereits 2023 hatten frisch gebackene Eltern diese Erstnamen am häufigsten vergeben. "Die anhaltende Beliebtheit dieser Vornamen liegt - glaube ich - in erster Linie im Klang", erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels am Donnerstag in Wiesbaden.

"Kurz, leicht auszusprechen und international verständlich"

Eltern wählten Namen, die als schön und angenehm empfunden werden - weich klingende Namen mit vokalischen Endungen wie Noah, Sophia, Emilia oder Luca. "Dazu kommt, dass diese Namen in der Regel kurz, leicht auszusprechen und international verständlich sind", ergänzte Ewels. "Sie wirken vertraut, modern und gleichzeitig zeitlos - Eigenschaften, die viele Eltern ansprechen."

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 900.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 92 Prozent aller im Jahr 2024 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die GfdS mit.

Lina bei anderer Auswertung Spitzenreiterin

Unabhängig davon macht der Namensforscher Knud Bielefeld jährlich eine Auswertung. Demnach wurde 2024 von Eltern in Hessen bei Jungen Noah am häufigsten gewählt, gefolgt von Matteo und Emil. Bei der Liste der Mädchennamen von Bielefeld kam Lina auf den ersten Platz, vor Emilia und Sophia.

Für die Auswertung erfasste Bielefeld nach eigenen Angaben mehr als 240.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 36 Prozent der in Deutschland geborenen Babys.