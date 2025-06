Demo vor US-Generalkonsulat in Frankfurt

Eine nach dem Eintritt der USA in den Konflikt zwischen Israel und Iran organisierte Protestdemonstration vor dem US-Generalkonsulat in Frankfurt ist am Dienstag ohne Zwischenfälle verlaufen.

Veröffentlicht am 24.06.25 um 19:52 Uhr







Es seien rund 50 Menschen dort gewesen, nach knapp einer Stunde sei die Kundgebung beendet gewesen, so die Polizei. Organisator war die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen. Sie hatte die Angriffe auf iranische Atomanlagen einen "gefährlichen Schritt in eine dramatische Eskalation" genannt, der den gesamten Nahen Osten in ein noch größeres Chaos stürzen könne.