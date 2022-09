Der Biologe Christof Schenck, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, wird mit dem Deutschen Umweltpreis 2022 ausgezeichnet. Er teilt sich den hochdotierten Preis mit zwei Ingenieuren aus Hamburg.

Der Frankfurter Biologe Schenck wird für seinen jahrzehntelangen Einsatz für große Nationalparks in den tropischen Regenwäldern Amazoniens, des Kongobeckens und Südostaiens gewürdigt, teilte die Bundesstiftung Umwelt am Montag mit. Der 60-Jährige teilt sich das Preisgeld in Höhe von 500.000 Euro mit zwei ebenfalls ausgezeichneten Ingenieuren aus Hamburg. Übergeben wird der Deutsche Umweltpreis am 30. Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Magdeburg.