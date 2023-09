Eine 46-jährige Frau aus Wiesbaden steht im Verdacht Drohschreiben an Lokalpolitiker, Diplomaten und Moscheevereine verschickt zu haben. Ermittler durchsuchten vier Wohnungen, in denen sich die Verdächtige aufgehalten haben soll.

Nach Angaben der Polizei und der Darmstädter Staatsanwaltschaft verfasste die Frau unter falschen Namen mehrere Schreiben mit beleidigendem Inhalt und Anschlagsdrohungen. Adressaten waren neben südhessischen Lokalpolitikern zwei Konsulate in Frankfurt und Berlin, die Jüdische Gemeinde Koblenz, sowie vier Moscheen in Hannover, Essen und Remscheid. Allerdings gehe man derzeit nicht davon aus, dass es tatsächliche Anschlagspläne gab, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag sagte.

Blanko-Postkarten sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen seien bereits vergangenen Freitag vier Wohnungen durchsucht worden - darunter die Hauptwohnung der Verdächtigen in Wiesbaden, sowie drei weitere Adressen in Mühltal (Darmstadt-Dieburg). Hier seien zahlreiche Beweismittel, darunter auch Blanko-Postkarten, sichergestellt worden. An ihrer Schuldfähigkeit bestünden derzeit keine Zweifel.

Wie genau der Staatsschutz auf die Spur der Verdächtige kam, ist noch unbekannt. Die Frau befindet sich weiterhin auf freiem Fuß. Gründe für eine Untersuchungshaft lägen nicht vor, gegen sie werde wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

Ob die Frau noch weitere außer den bereits bekannten Schreiben verfasst und versendet hat und welche Motivation dabei zugrunde lag, müsse noch ermittelt werden. Ein Zusammenhang zu den Drohungen gegen mehrere Ditib-Moscheen in Hessen, über die der hr Mitte August berichtet hatte, bestehe nicht.

Tiere in Obhut genommen

Darüber hinaus fanden die Ermittler bei den Durchsuchungen in zwei Wohnungen in Mühltal zahlreiche Tiere, darunter Gänse, Puten, Tauben, Katzen, Hunde und Hühner sowie Tierkadaver. Das Veterinäramt nahm die Tiere in Obhut. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die 46-Jährige.