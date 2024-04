EKHN gegen Parteien am rechten Rand

Kurzmeldung EKHN gegen Parteien am rechten Rand

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Freitag auf ihrer Synode in Frankfurt eine Resolution für Demokratie verabschiedet.

Kirchensynode und die Kirchenleitung rufen ihre Mitglieder darin auf, "im Rahmen der anstehenden Wahlen keine Parteien zu wählen, die Menschen diskriminieren", wie die EKHN mitteilte. Präses Pfeiffer dankte für die "überwältigende Einstimmigkeit", mit der die Resolution angenommen worden sei. "Völkischer Nationalismus ist mit unserem christlichen Gottes- und Menschenbild nicht vereinbar", heißt es darin.