Evangelische Kirche will Energie sparen

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Darmstadt will zum Energiesparen Gottesdienste im Freien abhalten oder auch mit Kissen und Decken.

Ebenso seien verkürzte digitale Feiern möglich, teilte die EKHN am Freitag mit. Dies sei in einem Rundschreiben den Gemeinden mitgeteilt worden.