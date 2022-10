Evangelische Kirche in Hessen und Nassau feiert 75-jähriges Bestehen

In Friedberg

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Samstag an ihrem Gründungsort Friedberg (Wetterau) ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert.

Kirchenpräsident Volker Jung rief dazu auf, für Frieden und gegen die Erderwärmung einzutreten. Im Gebiet der EKHN leben rund 1,4 Millionen Protestanten.