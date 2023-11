Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) hat bislang gut 480.000 Euro an Opfer sexueller Gewalt gezahlt.

Die unabhängige Anerkennungskommission (UAK) der Landeskirche habe Leistungen mit 15 Betroffenen vereinbart, berichtete die UAK am Dienstag bei der Herbsttagung der Landessynode in Hofgeismar. Es gehe aber um weit mehr als um finanzielle Unterstützung. Stärker in den Blick geraten müsse auch die Frage nach weiteren Betroffenen. Und nur in zwei Fällen hätten die Täter ihre Taten ein- gestanden und sich entschuldigt.