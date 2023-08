Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist in Deutschland so hoch wie lange nicht mehr. Doch Vorurteile und Ausgrenzung schlagen sich nicht nur in Gewalt nieder. Hier berichten zwei Muslime aus Marburg von ihren Erfahrungen im Alltag.

"Es ist immer noch so, dass ich mich an manchen Orten fremd fühle", sagt Loka Abdulatif. Die 22-Jährige ist in Deutschland geboren, in Deutschland sozialisiert und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie studiert in Marburg Pharmazie und wohnt im Wohnheim nahe der Moschee. Mit ihrem Kopftuch - dem sogenannten Hijab - ist sie weithin als Muslima erkennbar.

Lokas Eltern sind Einwanderer und sprechen nicht gut Deutsch. In ihrer Jugend begleitete sie deshalb ihren kleinen Bruder zu Elternsprechtagen in der Schule. Warum sie so gut Deutsch spreche, habe die Lehrerin verwundert gefragt, berichtet Loka.

Sie habe nicht gewusst, wie sie darauf antworten solle. Auch heute werde sie im Alltag noch oft in übertrieben langsamem Deutsch oder auf Englisch angesprochen. So wie ihr geht es vielen Frauen, die ein Kopftuch tragen.

Bericht zur Muslimfeindlichkeit in Deutschland: “Strukturelles Problem”

Allein in Hessen leben mehr als 600.000 Muslime . Viele von ihnen erleben Diskriminierung jeden Tag am eigenen Leib. Antimuslimischer Rassismus - oder Muslimfeindlichkeit - ist in Deutschland ein strukturelles Problem, wie aus dem Expertenbericht des Bundesinnenministeriums hervorgeht, der Ende Juni veröffentlicht wurde.

Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau im Februar 2020 hatte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den "Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit" (UEM) eingerichtet. In den vergangenen drei Jahren hat der UEM die verschiedenen Erscheinungsformen von Muslimfeindlichkeit in Deutschland analysiert und nun in seinem Bericht vorgestellt.

Zitat „Als Frau, die das Hijab trägt, fühlt man sich oft wie eine Zielscheibe.“ Loka Abdulatif Loka Abdulatif Zitat Ende

Dabei war 2022 ein Rekordjahr - mal wieder: In Deutschland gab es so viele Straftaten mit politischem Hintergrund wie seit 20 Jahren nicht mehr, ein Großteil aus rechtsextremen Motiven. Die Entwicklung ist einer der Gründe, weshalb in Marburg demnächst Berater gegen Rechtsextremismus in einem deutschlandweit einzigartigen Master-Studiengang ausgebildet werden.

Kritik: Radikale Zuspitzung des negativen Islambildes

Die Frankfurter Politologin Saba-Nur Cheema hat den Bericht der UEM mitverfasst. Sie leitet derzeit ein Forschungsprojekt für das Bundesfamilienministerium und war zuvor jahrelang Pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank.

Cheema beobachtet, dass Muslime in Deutschland noch immer stigmatisiert würden. Der Islam habe seit Jahrzehnten einen schlechten Ruf und werde vor allem mit Rückständigkeit verknüpft. "Es gibt eine radikale Zuspitzung des negativen Islambildes, und es gibt keine neutralen oder positiven Bilder", sagt Cheema.

Zitat „Es gibt ein großes gemeinschaftliches 'Wir', und die Muslime gehören erstmal nicht dazu.“ Saba-Nur Cheema Saba-Nur Cheema Zitat Ende

Damit würden Muslime im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt. Das wiederum könne zu Diskriminierung und Gewalt führen.

Eine EU-Erhebung aus dem Jahr 2018 zeigt die Dimension europaweit: Etwas mehr als die Hälfte der Muslime fühlte sich demnach bei der Wohnungssuche diskriminiert, etwas weniger als die Hälfte bei der Arbeitssuche. 39 Prozent erfuhren Diskriminierung im täglichen Leben - und rund ein Viertel hassmotivierte Belästigungen.

Bombendrohung beim Zuckerfest

Auch Fadi Einuz musste diese Erfahrung machen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Moschee in Marburg. Nach einer Bombendrohung beim Zuckerfest wurde er dieses Jahr im Netz von Rechtsradikalen bedroht.

Sein Name sei auf der Seite des III. Wegs, einer rechtsextremen und neonazistischen Kleinpartei, erschienen: "Das hat was mit mir gemacht", erinnert sich Einuz. Er sagt: "Fremdheit ist etwas, das man ständig bekommt. Ich muss mich immer rechtfertigen, dass ich zu Deutschland gehöre. Dabei bin ich hier geboren, ich bin hier aufgewachsen."

Hijab als "Projektionsfläche für antimuslimische Einstellungen

Loka hat Gewalt und Bedrohung persönlich noch nicht erlebt, auf die Straße geht sie dennoch mit einem unguten Gefühl. Als Frau, die Hijab trägt, fühle sie sich oft als Zielscheibe und rechne jederzeit mit Gewalt, erzählt sie, "das ist beängstigend und ich wünschte, es wäre nicht so".

Der Bericht des Bundesinnenministeriums bestätigt, dass "rassistische und rechtsextreme Gewalt besonders wegen der Sichtbarkeit eines Hijabs" gegen Frauen gerichtet wird. Der Hijab diene dabei häufig als Projektionsfläche für antimuslimische Einstellungen, heißt es weiter.

Wunsch: Mehr Offenheit bei Themen wie Gebet und Fastenzeit

Obwohl er ein Mann ist, hat Fadi Einuz die Vorbehalte gegen das Kopftuch auch miterlebt. Er war 14 Jahre alt, als er seine Mutter bei einer Wohnungsbesichtigung begleitete. Die potenzielle Vermieterin sprach nur mit einer Kollegin der Mutter, die kein Kopftuch trug. "Meine Mutter hat mich dann gefragt. Warum hat sie mit ihr gesprochen und nicht mit mir", erinnert er sich an die Situation.

Zugleich sagt Fadi Einuz: "Gott sei Dank haben wir in Marburg eine sehr offene Gemeinschaft." Es gebe einen großen Zusammenhalt zwischen Kirchengemeinschaften, der jüdischen Gemeinde und der Stadtpolitik vor Ort. "Auch wenn du das Gefühl bekommst, dass du fremd bist - du bist nicht fremd. Das gibt einem Halt."

