Wohlfahrtsverband Fast jedes vierte Kind in Hessen ist arm

Die Zahl der Armen in dem Bundesland werde wegen der Krisen derzeit voraus- sichtlich weiter steigen, sagte eine Sprecherin des Sozialverbands am Freitag. Sie forderte die Landesregierung zu einem konkreten Aktionsplan gegen Armut auf. Die allgemeine Armutsquote in Hessen betrage 18,8 Prozent. Höher sei der Anteil unter Alleinerziehenden. Arme haben unter 60 Prozent des mittleren Einkommens: Singles bis 15.000, Familien (zwei Kinder) bis 31.500 Euro.