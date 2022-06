Drei Wochen nach der Todesfahrt in Berlin mit einer getöteten Lehrerin aus Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) veranstalten Land, Stadt und Kirchen am Donnerstag einen Gedenkgottesdienst.

Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, wird Kultusminister Lorz (CDU) als Vertreter der Regierung an der Veranstaltung teilnehmen. Der Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Bad Arolsen beginnt um 18 Uhr.

Innenminister Beuth (CDU) kündigte zudem die Trauerbeflaggung aller Dienststellen des Landes an.