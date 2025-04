Gewalt am Arbeitsplatz Fast 200 Angriffe auf Klinikpersonal

Immer wieder werden Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal am Arbeitsplatz gewalttätig attackiert. Trotz Schutzmaßnahmen der Kliniken ist die Zahl weiterhin hoch. Auslöser der Aggressionen sind häufig lange Wartezeiten in der Notaufnahme.

Im vergangenen Jahr seien insgesamt 189 Klinikangestellte Opfer von gewalttätigen Attacken geworden, teilte das Gesundheitsministeriums in Wiesbaden mit. Unter den Betroffenen waren 34 Ärztinnen und Ärzte sowie 155 Pflegerinnen und Pfleger. Für die Statistik wurde Gewaltkriminalität mit dem Tatort "Klinik" und "Krankenhaus" ausgewertet. Gezählt wurden Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und Freiheit zum Nachteil von Ärzten und Pflegern.

2023 lag die Zahl der Opfer noch etwas höher, nach Zahlen des Gesundheitsministeriums waren 173 Pflegerinnen und Pfleger sowie 33 Ärztinnen und Ärzte von gewalttätigen Angriffen betroffen.

Ballungszentren stärker betroffen als ländliche Regionen

"In den Ballungszentren, in denen sich mehrere Krankenhäuser und Kliniken befinden, wurden proportional mehr Fälle erfasst als in den übrigen ländlich geprägten Regionen", erläuterte das Ministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion.

"Die gemeldeten Zahlen zeigen: Gewalt gegen Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte ist leider kein Einzelfall mehr, sondern ein strukturelles Problem – auch in hessischen Kliniken", bilanzierte eine Sprecherin der hessischen Krankenhausgesellschaft. "Die Dunkelziffer dürfte wahrscheinlich noch etwas höher liegen, da nicht jeder Vorfall zu einer Anzeige gebracht wird."

Schutzmaßnahmen, die einige Kliniken bereits eingeführt haben, zeigten punktuell Wirkung, ergänzte die Sprecherin. Dazu zählten Sicherheitsschleusen, Videoüberwachung und Schulungen für Mitarbeitende. "Dennoch bleibt die Zahl der Angriffe hoch - eine Entspannung der Lage lässt sich leider derzeit nicht feststellen."

Häufiger Auslöser: Wartezeiten

Die Landesärztekammer erfasst über einen digitalen Meldebogen Gewalt gegen die Ärzteschaft und Praxisteams. "Unsere Meldedaten deuten darauf hin, dass die Aggressivität gegenüber dem medizinischen Personal seit Erhebungsbeginn im Jahr 2019 gestiegen ist", erklärte eine Kammer-Sprecherin. Besonders betroffen seien Notaufnahmen, psychiatrische Stationen oder Pflegekräfte im Nachtdienst.

Insbesondere während der Corona-Pandemie habe es mehr registrierte Fälle gegeben. Die Mehrheit der Meldungen stamme aus dem Gebiet der Allgemeinmedizin, gefolgt von der Psychiatrie und Psychotherapie. "Weiterhin leben wir in krisenhaften Zeiten. Dies kann zu Überforderung führen, die unter anderem mit einer gesteigerten Aggressivität gegen die Ärzteschaft sowie Gesundheitsfachkräfte einhergeht", ergänzte die Sprecherin der Landesärztekammer.

Die Herausforderungen im Klinikalltag wie Personalmangel, steigende Arbeitsbelastung, zunehmende Aggressivität und auch Frustration in Teilen der Gesellschaft trügen zur Eskalation bei. Gewalt entsteht nach Erfahrungen der hessischen Krankenhausgesellschaft meist wegen Wartezeiten in der Notaufnahme, Sprachbarrieren, Sucht oder psychischen Belastungen oder auch Besucherkonflikten.

Code-Wort kann im Notfall helfen

Die Carl-Oelemann-Schule der Landesärztekammer bietet seit 2024 für medizinische Fachangestellte die Fortbildung "Aggression im Praxisalltag - Lösungsstrategien" an. "Die kommende Fortbildungsveranstaltung ist bereits ausgebucht, sodass man von einer hohen Nachfrage ausgehen kann", erklärte die Sprecherin.

Es sei wichtig, dass die Ärzteschaft gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden ein Konzept entwickelt, wie mit aggressiven Patientinnen und Patienten umgegangen werden sollte, rät die Landesärztekammer. Dies könne etwa ein Code-Wort sein, mit dem unauffällig andere Teammitglieder um Unterstützung gebeten werden.