Als Bürgermeister von Kiew trägt Vitali Klitschko seit Beginn des russischen Angriffskriegs Verantwortung für eine Stadt im Ausnahmezustand. Jetzt wurde er in der Frankfurter Paulskirche für seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet.

Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (2.v.l.) in der Frankfurter Paulskirch, daneben Peter Beuth (CDU) Jurymitglied der ZgV, (l), Mike Josef (SPD) Oberbürgermeister von Frankfurt am Main (M), Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen und Boris Pistorius (SPD) Bundesverteidigungsminister (r). Bild © picture alliance/dpa | Lando Hass

Vitali Klitschko war einst ein Weltklasse-Boxer, seit 2014 ist er der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew - die vergangenen drei Jahre musste er dieses Amt im Kriegszustand mit Russland ausüben.

Am Sonntag wurde Klitschko in der Frankfurter Paulskirche mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis ausgezeichnet - in der Nacht zuvor war Kiew erneut von einem russischem Luftangriff attackiert worden .

Klitschko erhalte die Auszeichnung für "seinen unermüdlichen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte", begründete die Stiftung "Zentrum gegen Vertreibungen" mit Sitz in Wiesbaden die Wahl. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Pistorius: "Vorbild für Viele"

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte in seiner Laudatio, Klitschko sei "zum Vorbild für die Vielen geworden, die in der Ukraine jeden Tag auf beeindruckende Art Widerstand leisten". Er stehe "für all die Menschen, die trotz des anhaltenden Krieges den Glauben an eine freie und demokratische Ukraine nicht verlieren", sagte Pistorius laut Manuskript.

Der 2014 gewählte und 2015 und 2020 jeweils wiedergewählte Bürgermeister Kiews sei zu einer wichtigen Kraft für die demokratische Entwicklung der Ukraine geworden und motiviere seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 zum Zusammenhalt und Durchhalten.

"Tag für Tag versuchen Sie, den Menschen in Kiew ein Stück Normalität zurückzugeben. Trotz des anhaltenden Krieges treiben Sie den Wiederaufbau voran", lobte Pistorius.

Rhein lobt "heldenhaften Mut"

Klitschko richte seine Stimme auch an die Demokraten jenseits der Grenzen: "Mit klaren Worten erinnern Sie daran, dass die Ukraine nicht nur sich selbst, sondern uns alle verteidigt – unseren Frieden, unsere Freiheit in Europa, unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, unsere Art zu leben."

Der Bundesverteidigungsminister versprach: "Deutschland wird auch unter der neuen Bundesregierung nicht nachlassen, die Ukraine verlässlich zu unterstützen."

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dankte Klitschko für dessen "heldenhaften Mut" und "unbeugsamen Willen". Klitschko erinnere daran, dass universelle Menschenrechte, Frieden und ein gutes Zusammenleben der Völker keine Selbstverständlichkeit seien. "Sein Einsatz für die Freiheit und Demokratie in der Ukraine ist beispielhaft", sagte Rhein.