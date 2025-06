Haftbefehl nach Radlader-Irrfahrt und Bewährungsstrafen nach Vergewaltigungen

Gegen den Radlader-Fahrer wird wegen versuchten Mordes ermittelt, zwei 15-Jährige gewinnen bei "Jugend forscht" und Vergewaltiger in Fulda zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

1.200 Stufen bis zum Ruhm

Sind Sie Team Treppe oder Team Fahrstuhl? Oder anders gefragt: Laufen Sie gerne Treppen hoch? Es ist auf jeden Fall die gesündere Variante, um in Gebäuden nach oben zu kommen, da Sie damit unter anderem Ihr Herz-Kreislauf-System stärken und Ihren Stoffwechsel ankurbeln. Und falls Sie das noch nicht überzeugt hat: Treppensteigen sorgt außerdem für einen straffen Po und schlanke Waden.

Grundsätzlich sind Treppen also einem Fahrstuhl vorzuziehen. Im Frankfurter Messeturm würde ich bei einer Fahrt in den 61. Stock aber trotzdem den Aufzug nehmen. Ganz anders die über 1.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 16. SkyRun gestern: Die sind freiwillig die 1.200 Treppenstufen nach oben gerannt.

Am schnellsten war der 44-jährige Christian Riedl aus Erlangen. Er brauchte 7 Minuten und 13 Sekunden. Bei den Frauen gewann die in Siegburg lebende Kanadierin Adele Blaise-Sohnius mit einer Zeit von 9:22 Minuten. Beeindruckend!

Sieger Christian Riedl überquert nach 7:13 Minuten die Ziellinie Bild © Rolf Bär

Auch sehr beeindruckend, aber natürlich auf eine andere Art, ist unsere heutige Momentaufnahme. Die kommt wieder einmal von hessenschau.de-Nutzer Heinz-D. Fleck aus Udenhausen, der auch diesmal wieder gewohnt souverän abliefert und uns einen spektakulären Sonnenuntergang zeigt.

"Spektakulär - der Sonnenuntergang in Nordhessen, nach dem Unwetter", schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Heinz-D. Fleck aus Udenhausen zu seinem Foto. Bild © Heinz-D. Fleck

Nach Radlader-Irrfahrt: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Der 28-Jährige, der in der vergangenen Woche an Christi Himmelfahrt mit einem Radlader auf der B252 zwischen Burgwald-Ernsthausen und Bottendorf (Landkreis Waldeck-Frankenberg) unterwegs war, sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Marburg am Montag mitteilte, wirft sie ihm versuchten Mord, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll während seiner Fahrt mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein und dabei mit mehreren Autos zusammengestoßen sein.

Videobeitrag Chaosfahrt mit Radlader auf der B252 Video Bild © Screenshot/TikTok Ende des Videobeitrags

Laut Polizei hatte der Mann den Radlader zuvor von einem Firmengelände gestohlen. Bereits vor der Fahrt auf der Bundesstraße soll er in Ernsthausen einen Baum umgefahren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war er alkoholisiert unterwegs.

Der Beschuldigte steht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im Verdacht, den Tod der ihm entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer "billigend in Kauf genommen zu haben". Weitere Angaben zum Motiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht, die Ermittlungen dauern an.

Vier Männer nach Vergewaltigungen zu Bewährungsstrafen verurteilt

Im Jahr 2019 wurde eine Frau mehrfach an einem Tag von vier Männern im Alter zwischen 30 und 50 Jahren in verschiedenen Konstellationen vergewaltigt. Zunächst nahmen zwei der Täter die unter Drogeneinfluss stehende Frau in ihrem Auto mit, wo es zu den ersten Übergriffen kam. Anschließend fuhren sie mit dem Opfer in eine Wohnung, wo wieder Taten stattfanden, an denen ein weiterer Mann beteiligt war.

Danach war die junge Frau auf der Straße unterwegs, offenbar ohne Unterwäsche. Ein weiterer Täter nahm sie im Auto mit. Auch dort kam es zu einem sexuellen Übergriff.

Heute wurden die vier Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt. Drei Angeklagte wurden zu zwei Jahren auf Bewährung, ein Angeklagter zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem müssen sie der heute 32-jährigen Frau Schmerzensgeld in Höhe von mehreren tausend Euro bezahlen.

Dass die Männer lediglich eine Bewährungsstrafe erhielten, liegt an einem vorab ausgehandelten Deal. Die Täter gaben Geständnisse ab, weswegen der Frau eine Aussage vor Gericht erspart blieb.

Zwei 15-Jährige aus Hessen gewinnen bei "Jugend forscht"

In meiner Jugend haben die Jugendlichen in meinem Umfeld hauptsächlich erforscht, welche Alkoholsorten sich gut mit Energy-Drinks kombinieren lassen, wie man bei Computerspielen die Highscores knackt oder wie man im Kino in die Filme ab 18 kommt, obwohl man noch keine 18 ist.

Misha Hegde und Mia Maurer hingegen sind gleich in mehrfacher Hinsicht deutlich schlauer als wir damals und forschen an wesentlich sinnvolleren Dingen. Die beiden 15-jährigen Schülerinnen aus Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) haben nämlich ein spezielles Virus entdeckt, das das Pflanzenbakterium Rhizobium rhizogenes gezielt und umweltschonend angreift - ganz ohne Antibiotika. Dieses Bakterium kann Wurzeln schädigen und ganze Pflanzen befallen.

Videobeitrag "Jugend forscht" in Darmstadt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Für ihre Arbeit wurden Misha und Mia jetzt gleich dreifach bei "Jugend forscht" ausgezeichnet: Sie erhielten den mit 2.500 Euro dotierten ersten Preis im Fach Biologie, den mit 1.000 Euro dotierten Europa-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und eine Einladung zum europäischen Wettbewerb EUCYS in Katowice (Polen).

Weitere Themen des Tages

Mit voller Wucht ist ein Tesla in die Terrasse eines Cafés in Friedberg gefahren. Ein Gast wird verletzt, der Fahrer flieht zu Fuß. Ein Video zeigt den Moment des Aufpralls.

Videobeitrag Tesla kracht in Café in Friedberg - Fahrer flieht zu Fuß Video Auf einer Überwachungskamera ist der Moment des Unfalls festgehalten. Bild © Manula Café - Bar Lounge Ende des Videobeitrags

Studentische Vertretungslehrkräfte unterrichten schon in der Schule, bevor sie alle Qualifikationen dafür erworben haben. Zwei Experten erklären, warum sie das kritisch sehen.

Wer in den ersten Monaten eine Fehlgeburt erlitt, hatte bislang keinen Anspruch auf Mutterschutz. Das hat sich nun teilweise geändert. Eine Betroffene und eine Psychologin erklären, warum das ein wichtiger Schritt ist – aber nicht weit genug geht.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens dürfen Asylsuchende hinter der deutschen Grenze nicht abgewiesen werden. Das hat das Berliner Verwaltungsgerichts in einer Eilentscheidung festgestellt.

Die schwarz-rote Koalition plant Steuerentlastungen und Investitionsanreize. Das klingt zwar erst einmal gut, bedeutet jedoch auch Mindereinnahmen für den Haushalt. Die Grünen kritisieren: Vor allem die Kommunen und ihre Einrichtungen wie Schwimmbäder, Jugend- und Kultureinrichtungen oder der ÖPNV würden letztlich darunter leiden.

Kinder haben unter anderem das Recht auf eine nachhaltige Umwelt und das Recht auf Gesundheit. Doch Kinderärzte und Organisationen in Deutschland sehen diese Rechte durch den Klimawandel gefährdet. Ein Grund ist, dass Kinder empfindlicher auf Hitze und UV-Strahlung reagieren als Erwachsene. Sie überhitzen und trocknen schneller aus. Und es gibt noch mehr Gründe.

Streaming-Tipp: Die lange "Karate Kid"-Filmnacht

1984 war "Karate Kid" ein großer Filmhit. Darin spielte der damals noch junge Ralph Macchio den Karateschüler Daniel, der bei dem von Pat Morita gespielten Karatelehrer Mr. Miyagi die Kunst des Kampfsports erlernte. Daniel und Mr. Miyagi durften noch in zwei weiteren Filmen auftreten, bis es 2010 ein Reboot mit Jackie Chan als Karatelehrer Mr. Han gab.

Aktuell läuft "Karate Kid: Legends" in den Kinos, der die alten Filme und das Reboot vereint: Jackie Chan spielt darin erneut Mr. Han, während Ralph Macchio wieder als Daniel zu sehen ist.

Klingt kompliziert? Dann sollten Sie sich direkt in die ZDF-Mediathek begeben, denn dort gibt es sowohl die "Karate Kid"-Filme mit Ralph Macchio und Pat Morita als auch das Reboot mit Jackie Chan zu sehen. Sie sollten aber nicht zu lange warten, denn "Karate Kid" und "Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa" sind noch drei Tage und "Karate Kid III - Die letzte Entscheidung" sowie das 2010er "Karate Kid" noch vier Tage verfügbar.

Podcast-Tipp: Die Akte Mondlandung

Kaum eine Verschwörungstheorie hält sich so hartnäckig wie die, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gelandet sein sollen und alles nur inszeniert wurde. So haben sich bereits mehrere Kinofilme diesem Thema gewidmet, zuletzt der Film "To the Moon" aus dem Jahr 2024 mit Scarlett Johansson und Channing Tatum.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts gehen die "Quarks Science Cops" vom WDR dieser Frage in der ARD-Audiothek nach. Was steckt hinter den altbekannten "Beweisen" in den historischen Filmaufnahmen - und warum glauben bis heute so viele Menschen, dass Neil Armstrong und Buzz Aldrin nie einen Fuß auf den Mond gesetzt haben?

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Eins noch ...

Man kann das Wochenende auf die verschiedensten Arten verbringen: Man kann zum Beispiel mit einem Glas Rotwein (mit oder ohne Alkohol) auf dem Sofa eine Serie nach der anderen schauen oder die Nächte in Clubs durchfeiern. Irgendwann im Leben kommt jedoch bei den meisten Leuten der Punkt, an dem sie sich für Letzteres schlicht zu alt fühlen.

Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut an einen Moment auf einer Tanzfläche, als alle um mich herum einen Kopf kleiner und mindestens 15 Jahre jünger waren als ich. Da dachte ich mir: "Gut, das mit den Clubs lassen wir dann jetzt auch mal lieber sein ..." Guillaume aus Belgien ist da anders: Ihm macht der Altersunterschied zu seinen Mitfeiernden nichts aus. Und der ist deutlich größer als 15 Jahre.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Instagram anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Instagram zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Instagram-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen! Ihr Sven-Oliver Schibat (findet Arzus Einsatz super) Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling