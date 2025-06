Klitschko mit Menschenrechtspreis in Frankfurt geehrt

Er war Boxweltmeister, heute ist er Bürgermeister einer Stadt im Krieg: Kiew. In der Frankfurter Paulskirche wurde Vitali Klitschko mit dem Franz-Werfel-Preis geehrt. Verteidigungsminister Pistorius hielt die Laudatio. Klitschko nutzte den Moment, um an Europas Verantwortung zu erinnern und an die Kraft der Menschlichkeit.