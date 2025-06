Mehr als 30 Grad Zwischen Hitzewarnung und Festumzug: Finale auf dem Hessentag

Am bislang heißesten Tag des Jahres geht der Hessentag in Bad Vilbel zu Ende. Die Stadt rechnet mit zehntausenden Gästen und will die Marke von 750.000 Besuchern erreichen. Den großen Festumzug überträgt der hr live.

Bei Sonnenschein flanieren Besucherinnen und Besucher über die Hessentag-Meile. Bild © picture alliance/dpa/epa Scanpix Sweden | Jörg Halisch

Livestream Der Festumzug zum Hessentagsfinale Live Stelzenläufer in bunten Kostümen beim Hessentag 2025 in Bad Vilbel. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Livestreams Der Hessentag in Bad Vilbel (Wetterau) geht ins große Finale. "Wir sind optimistisch, die prognostizierte Zahl von 750.000 Besuchern zu übertreffen", sagte ein Sprecher des Organisationsteams. Zur Halbzeit am Dienstag hatten laut Stadt bereits rund 450.000 Menschen das Landesfest besucht. Der bislang besucherstärkste Tag war nach Angaben der Stadt der Feiertag am Donnerstag (Fronleichnam). Festumzug zum Abschluss Höhepunkt ist am Sonntag der traditionelle Festumzug, der um 13 Uhr startet und mit mehr als 100 Beiträgen durch die Innenstadt zieht. Den Festumzug können Sie ab 14 Uhr live im hr-fernsehen verfolgen. Manon Baehr und Tim Frühling kommentieren, Zugreporter ist Jens Kölker. Motivwagen, zahlreiche Gruppen aus ganz Hessen sowie Musikkapellen sollen bei dem zweieinhalb Kilometer langen Festzug die Vielfalt des Landes zeigen. Am Ende des Zuges soll die Hessentagsfahne von der Stadt Bad Vilbel an die Stadt Fulda übergeben werden. Dort findet der Hessentag im nächsten Jahr statt. Die geplante Aufstellung des Zuges finden Sie hier. Konzert-Finale mit Moses Pelham Am Sonntagabend folgt das Abschlusskonzert in der Stadtwerke-Arena: Dann unterbricht der Frankfurter Musiker Moses Pelham zum Finale des Landesfests seinen "Bühnenruhestand" und tritt mit achtköpfiger Band auf. Zuvor spielt der Rapper Vega als Special Guest ein eigenes Set. Das Finalwochenende hatte mit Auftritten von Deichkind und Elif am Freitagabend begonnen. Am Samstagabend traten das Elektropop-Duo "2raumwohnung" und der Kabarettist Urban Priol auf. Insgesamt wurden bei den drei Veranstaltungen mehr als 20.000 Besucher erwartet, sagte ein Sprecher. Hitze-Warnung und mögliche Gewitter Begleitet wird das große Hessentagsfinale von hochsommerlichem Wetter, mit teils extremer Hitze. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Wochenende Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad vorausgesagt. Für Sonntag hat der DWD eine Hitze-Warnung von 11 bis 19 Uhr herausgegeben. Abends steigt das Gewitter-Risiko. Zwar habe es wegen der Hitze hin und wieder einen Sanitäter-Einsatz gegeben. "Heute sind die Leute aber sehr vorsichtig, sehr bedacht", sagte ein Sprecher des Hessentags am Samstag. Man sehe die Menschen den Schatten aufsuchen, Kopfbedeckungen tragen und Wasser trinken. Schatten und viel Trinken Außerdem gebe es auf dem gesamten Gelände an verschiedenen Stellen Sonnencreme-Spender. Der Sonnenschutz stehe dort kostenlos zur Verfügung. Auf dem Gelände des Hessentags gibt es laut Organisatoren zudem ausreichend Schirme und vor allem im Burgpark Schatten. Hitze-Warnung und extreme Waldbrandgefahr Heißester Tag des Jahres bei bis zu 37 Grad Zum Artikel Den Besuchern empfiehlt die Stadt, auch selbst vorzusorgen: Gegen die Hitze helfe neben Kopfbedeckungen ausreichend zu trinken und sich, falls nötig, in den Schatten zu begeben. Verkehrssperrungen zum Festumzug Am Sonntag ist die Innenstadt von Bad Vilbel seit etwa 12.30 Uhr für den Autoverkehr komplett gesperrt, insbesondere wegen des Festumzugs. Auch die Shuttlebusse zwischen den großen Parkplätzen pausieren in dieser Zeit. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, etwa mit der S-Bahn-Linie S6, der RB34 oder mit verstärkten Buslinien. Die Polizei zieht eine positive Zwischenbilanz. Das Fest sei bislang friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin. Es habe lediglich einzelne Anzeigen gegeben. Dabei sei es um Diebstahl oder vereinzelte Körperverletzungsdelikte gegangen, "wenn Alkohol im Spiel war", sagte die Sprecherin. Hessentag 2025 in Bad Vilbel: Tipps für Ihren Besuch Zum Artikel