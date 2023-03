Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks in Frankfurt hat beschlossen, zunächst die Sitzung am 28. April und in der Folge alle weiteren Sitzungen öffentlich abzuhalten.

"Mit einem Livestream soll die Öffentlichkeit einen transparenten Einblick in die Arbeit des Rundfunkrats bekommen", sagte Rundfunkratsvorsitzender Freiling.