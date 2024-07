Zugausfälle in Mittelhessen

Zugausfälle in Mittelhessen kommen Pendler teuer zu stehen

Seit längerem fallen an Wochenenden auf der Bahnstrecke zwischen Gießen und Gelnhausen Verbindungen aus. Jetzt ist Zugfahren dort auch unter der Woche zu einem Glücksspiel geworden. Für Pendler bedeutet das teils hohe Extrakosten.

Das größte Ärgernis für Xenia Weigel ist die fehlende Information. Weigel pendelt beruflich mit der Hessischen Landesbahn (HLB) aus dem Raum Gießen rund 50 Kilometer nach Büdingen (Wetterau). Inzwischen muss sie jeden zweiten Tag mit Beeinträchtigungen leben, wie sie sagt.

Wie sie bei Zugausfällen weiterkomme, sei oft unklar: "Das Zugbegleitpersonal ist uninformiert, der Schienenersatzverkehr fährt nicht, obwohl angekündigt, und Ausfälle werden sehr kurzfristig angekündigt", sagt sie.

Zugausfälle häufen sich

Auf der Strecke Gießen-Gelnhausen (RB 46) waren in den Vor-Corona-Jahren nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) rund 5.000 Pendler am Tag unterwegs, neuere Zählungen gibt es noch nicht. Probleme gibt es hier schon länger.

Seit Sommer vergangenen Jahres fährt an vielen Wochenenden kein Zug, oder es werden nur Teile der Strecke bedient. Seit zwei bis drei Monaten häufen sich aber auch die Ausfälle unter der Woche, wie Weigel und auch andere Pendler in Mails an den hr schildern.

HLB: Auf Stellwerk-Besetzung keinen Einfluss

"Meistens ist das Problem, dass das Stellwerk in Hungen nicht besetzt ist", erklärt eine Sprecherin der HLB auf hr-Anfrage. Dessen Betreiber sei die Deutsche Bahn (DB). Auf die Besetzung des Stellwerks habe die HLB deswegen keinen Einfluss. Zahlen, wie viele Fahrten bisher aufgrund unbesetzter Stellwerke ausgefallen seien, dürfe die HLB nicht herausgeben.

Nur so viel: Das Phänomen, dass Fahrdienstleiter fehlten oder sich kurzfristig krankmeldeten, erlebe die HLB seit Monaten. "Wir bekommen dann eine halbe Stunde vorher die Info, dass sich der Fahrdienstleister krankgemeldet hat und ab 14 Uhr das Stellwerk nicht besetzt ist."

Melde sich Personal bei oder kurz vor Dienstantritt ab, dann könne die Bahn nicht mehr umplanen und die HLB so schnell auch keinen Busersatzverkehr organisieren. Auch die Information der Fahrgäste geschehe nur zeitverzögert.

Personalmangel und Ausfälle Wie unbesetzte Stellwerke den Bahnverkehr ausbremsen Die Bahn fällt wegen eines unbesetzten Stellwerks aus. Den Satz kennen viele Hessinnen und Hessen aus Durchsagen am Bahnsteig. Aber warum fehlt in Stellwerken so oft Personal? Und warum sind sie so wichtig für den Bahnverkehr? Zum Artikel

DB entschuldigt sich

Die Unwägbarkeiten hatten für Xenia Weigel unter anderem die Folge, dass ihre Eltern sie mit dem Auto abholen mussten, erzählt sie. Mit dem Busersatzverkehr wäre sie ansonsten über drei Stunden unterwegs gewesen.

Wenn sie wichtige Termine habe, nehme sie inzwischen grundsätzlich das Auto, obwohl sie das Deutschlandticket habe. Mehrkosten allein im Mai: rund 150 Euro, rechnet sie vor. Andere Nutzer berichten ebenfalls, dass sich Taxikosten in dreistelliger Höhe angesammelt hätten.

Die DB bestätigt auf hr-Anfrage, dass die weiter angespannte Personallage für die Ausfälle verantwortlich sei. Kurzfristige Krankmeldungen seien nicht vorhersehbar, so dass einzelne Schichten in den Stellwerken nicht regulär besetzt werden könnten. "Wir bitten unsere Fahrgäste ausdrücklich um Entschuldigung für die aktuellen Einschränkungen", heißt es weiter.

Nebenstrecken fallen hinten runter

Der Fahrgastverband Pro Bahn kennt die Misere. "Wir haben auf den Nebenstrecken das Problem: Wenn es Personalknappheit gibt, dann werden diese Stellwerke zuerst nicht besetzt", sagt Landessprecher Klaus Zecher.

Die Ausfälle seien letztendlich eine Auswirkung der Privatisierung und der "katastrophalen Personalpolitik" der letzten Jahre bei der Bahn, schimpft Zecher. Personalmangel gebe es in allen Bereichen des Bahnbetriebs.

Gerade die Besetzung der Stellwerke sei kompliziert, weil die dortigen Mitarbeiter für die jeweilige Technik, die in dem Stellwerk verbaut ist, ausgebildet sein müssen. Zudem sei eine örtliche Einweisung nötig.

"Bahn muss massiv in Erstausbildung investieren"

Ein weiteres Problem, sagt Zecher: "Die Informationsweitergabe hängt an denen, die gleichzeitig Ersatz organisieren müssen." Erst werde sich um Ersatzpersonal gekümmert, dann die Information weitergegeben.

Wie die Forderung der hessischen CDU nach der Abschaffung des 49-Euro-Tickets zeige, sei derzeit auch kein politischer Wille erkennbar, für den ÖPNV tatsächlich etwas zu tun, sagt der Pro-Bahn-Sprecher. Und mögliche Pläne, die A5 auf zehn Spuren auszubauen, zeigten, wo trotz der Klimakrise die Prioritäten lägen.

Kurzfristig sehe er keine Besserung, sagt Zecher und fordert, die Bahn müsse wieder massiv in qualifizierte Erstausbildungen investieren. Kurzausbildungen von Quereinsteigern seien keine nachhaltige Lösung.

Personalmangel in Stellwerken Bahn dünnt Fahrplan im Rhein-Main-Gebiet aus Rund um Frankfurt gibt es in den kommenden Wochen weniger Verbindungen im Regionalverkehr. Nach Angaben der Bahn fehlt Personal in den Stellwerken. Deshalb werden die Fahrpläne in den Abendstunden ausgedünnt. Zum Artikel

Sperrung in Büdingen

Doch mittelfristig soll es nach Angaben der Bahn im Personalbereich aufwärts gehen: Zum Ausbildungsstart am 1. September vergangenen Jahres hätten 5.500 Nachwuchskräfte begonnen, darunter 760 künftige Fahrdienstleiter, berichtete der Konzern im vergangenen Jahr.

Auch in der Region Mittelhessen selbst setze die Bahn eine Einstellungsoffensive fort, wie sie schreibt. Zudem investiere sie in moderne Stellwerkstechnik, die einen verlässlicheren Bahnbetrieb ermöglichen solle: Mitte Juli sollen demnach Arbeiten für zwei elektronische Stellwerke in Büdingen und Lieblos starten. Hier wird der Bahnbetrieb überwiegend digital koordiniert.

Auf der Strecke Gießen-Gelnhausen verschlechtert sich die Situation unter anderem deswegen aber erst einmal weiter: Wegen der Arbeiten am Bahnhof Büdingen ist der südliche Teil der Strecke ab 15. Juli gesperrt.