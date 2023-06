In Hessen sind im Jahr 2022 mehr als 31.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten.

Wie aus der am Mittwoch in Bonn veröffentlichten Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervorgeht, lag die Zahl der Katholiken in dem Bundesland zum Jahresende noch bei rund 1,24 Millionen. Das waren rund 49.000 Mitglieder weniger als ein Jahr zuvor. Dabei sind auch Sterbefälle, Geburten und Eintritte eingerechnet. In Hessen liegen ganz oder teilweise Gebiete der Bistümer Fulda, Limburg und Mainz.