Kronjuwelenhochzeit an Weihnachten in Rüsselsheim

An Heiligabend 1948 gaben sich Annemarie und Heinz Trommer aus Rüsselsheim das Ja-Wort. Jetzt konnte das glückliche Paar seine Kronjuwelenhochzeit feiern. Die anfangs harten Zeiten überstand die Ehe der Trommers, weil sie immer zusammenhielten.

"Jung gefreit hat nie gereut", sagt ein altes Sprichwort. Bei Annemarie und Heinz Trommer aus Rüsselsheim (Groß-Gerau) trifft es auf jeden Fall zu. Die beiden lernten sich 1947 in jungen Jahren kennen und haben jetzt an Weihnachten mit 92 beziehungsweise 93 Jahren ihren 75. Hochzeitstag gefeiert – Kronjuwelenhochzeit!

Bei der Damenwahl holte sie ihn sich

Getroffen haben sich Annemarie und Heinz Trommer beim Kerbtanz in Bischofsheim (Groß-Gerau), wo er mit 18 Jahren Kerweborsch war. "Dann war Damenwahl und meine Frau hat mich abgeholt", erinnert er sich an die erste Begegnung mit der ein Jahr jüngeren Annemarie. "Von dem Zeitpunkt an waren wir öfters zusammen."

In die Karten spielte dem jungen Paar, dass sich auch beide Familien gut miteinander verstanden. Weihnachten 1948 wurde dann geheiratet. Die standesamtliche Eheschließung an Heiligabend war keine Idee der Trommers. "Den Termin hat der damalige Bürgermeister von Bischofsheim ausgewählt. Wir waren natürlich einverstanden."

Vier Enkel und drei Urenkel

Bereits am nächsten Tag folgte die kirchliche Trauung. Seitdem ist Weihnachten für die Trommers immer auch Hochzeitstag. Meist wird mit der Familie gefeiert. Aus der Ehe gingen neben den beiden Söhnen Christian und Reinhard vier Enkelkinder und bis heute drei Urenkel hervor – bis auf einen Enkelsohn alles Mädchen.

Seine Frau sei immer seine große Liebe gewesen, sagt Trommer. "Man muss zusammenhalten und sich vertrauen, auch in schweren Zeiten", fasst er sein Rezept für eine lange und glückliche Ehe zusammen. Und schwere Zeiten gab es für das junge Glück, wenige Jahre nach Kriegsende. In den ersten Ehejahren war das Geld knapp, zwei kleine Kinder mussten durchgebracht werden.

"Wir mussten uns krummlegen"

"Ich habe als junger Beamter nicht viel verdient", erzählt der Jubilar, der einen Karriereweg bei der Bahn eingeschlagen hatte. "Wir mussten uns schon krummlegen." Gemeinsam hätten sie diese harte Zeit aber durchgestanden. "Später, als ich mehr verdient habe und die Kinder größer wurden, wurde es leichter."

Dann konnten sie sich auch mal mehr um sich selbst kümmern. Im Vordergrund stand dabei immer die Gemeinsamkeit. "Wir haben alles zusammen gemacht", erzählt Trommer. Zum Beispiel singen: Das Ehepaar war jahrelang gemeinsam im Gesangverein aktiv.

Landrat gratuliert persönlich

Bild © hr/Ulf Ligniez

Heute leben die Trommers im Elternhaus von Heinz in Rüsselsheim. Dort gab es zur Kronjuwelenhochzeit an Heiligabend einen großen Bahnhof. Landrat Thomas Will (SPD) kam persönlich vorbei, um zu gratulieren.

Außerdem schauten der Rüsselsheimer Stadtrat Klaus Gocht (Grüne) und Pfarrerin Loretta Stroh von der Klinikseelsorge des GPR Klinikums vorbei. Neben Glückwünschen brachten sie Blumen und Urkunden.

Kronjuwelenhochzeiten sind nicht allzu häufig, kommen aber immer wieder mal vor. Im Stadtstaat Hamburg beispielsweise, wo es ein zentrales Melderegister gibt, konnten nach Auskunft des dortigen Statistikamts Nord in diesem Jahr insgesamt sieben Ehepaare dieses Jubiläum feiern. Für Hessen liegen keine Zahlen vor.

Die Trommers aber wissen, dass eine 75 Jahre währende glückliche Ehe alles andere als selbstverständlich ist. "Ich selbst kenne niemanden, der das auch schon gefeiert hat."

Rekord liegt bei 90 Jahren

Die längste Ehe der Welt wird Medienberichten zufolge übrigens einem aus Indien stammenden Paar zugeschrieben. Karam und Kartari Chand waren demnach 90 Jahre miteinander verheiratet, bis Ehemann Karam vor einigen Jahren im Alter von 110 Jahren starb.