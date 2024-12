Frauen in Hessen leben im Schnitt 4,5 Jahre länger als Männer.

Veröffentlicht am 09.12.24 um 17:53 Uhr

Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, haben im Jahr 2023 geborene Hessinnen eine Lebenserwartung von 83,1 Jahren. Im selben Jahr geborene Jungen würden durchschnittlich 78,6 Jahre alt. In manchen Bundesländern sei der Unterschied deutlich größer. Insgesamt sei die Lebenserwartung in den vergangenen 70 Jahren gestiegen.