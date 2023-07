Lebenserwartung in Hessen steigt

Die Lebenserwartung in Hessen ist in den vergangenen fünf Jahrzehnten deutlich gestiegen.

Bei den Frauen lag sie im Jahr 2022 bei 83,3 Jahren, bei den Männern bei 78,9 Jahren, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zu 1972 lebten Frauen 9,2 Jahre länger, die Männer 10,7 Jahre. Die im Schnitt älteste Bevölkerung hatte 2022 der nordhessische Schwalm-Eder- Kreis mit 50,3 Jahren. Am jüngsten waren im Schnitt die Bewohner der Universitätsstadt Gießen mit 38,0 Jahren.