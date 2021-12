Im Prozess um das Auto-Attentat auf Besucher eines Karnevalsumzugs in Volkmarsen ist am Donnerstag das Urteil gesprochen worden. Der Angeklagte Maurice P. muss lebenslänglich ins Gefängnis.

Der Amokfahrer von Volkmarsen Maurice P. muss nach einem Urteil des Landgerichts Kassel am Donnerstag lebenslänglich in Haft. Das Gericht stellte am Donnerstag auch die besondere Schwere der Schuld fest. Der Vorsitzende Richter Volker Mütze sagte in der Urteilsbegründung, der Täter habe gewollt, dass Menschen sterben. Er wählte, so der Richter weiter, eine Gruppe aus, die letztlich austausbar gewesen sei. Eine anschließende Sicherungsverwahrung behält sich das Gericht vor.

Maurice P. wurde in 88 Fällen wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung, in einem Fall wegen versuchten Mordes sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gesprochen.

Gericht wollte Urteil noch vor Weihnachten und vor dem nächsten Karneval

182 Zeugen wurden seit März gehört, 200 weitere wurden nicht mehr geladen. Das Gericht wollte den Prozess im Sinne der Betroffenen möglichst noch vor Weihnachten und vor dem nächsten Karneval beenden.

Maurice P. wird vorgeworfen, am 24. Februar 2020 mit seinem Auto absichtlich in den Rosenmontagszug in der Kleinstadt im Kreis Waldeck-Frankenberg gefahren zu sein. Dabei wurden mindestens 89 Menschen, darunter 26 Kinder, teilweise schwer verletzt. 150 Menschen wurden laut Staatsanwaltschaft durch die Tat beeinträchtigt oder traumatisiert. Zwei Frauen wurden lebensgefährlich verletzt.

Die Opfer beschrieben im Gerichtssaal eindringlich und emotional ihre gesundheitlichen Folgen, Schlafstörungen, Panik vor herannahenden Autos. Viele sind noch immer in Therapie.

Staatsanwaltschaft: Mordanschlag aus Lebensfrust

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe für versuchten Mord mit dem Vorbehalt anschließender Sicherungsverwahrung gefordert. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Dem folgten die Richter in ihrem Urteil.

Die Schilderungen der Opfer im Prozess hätten auch die Staatsanwaltschaft nicht kalt gelassen, sagte die Staatsanwaltschaft im Plädoyer. Sie verlas die Namen aller Verletzten. Maurice P. habe aus "allgemeinem Lebensfrust einen Mordanschlag auf eine Großveranstaltung begangen".

Bild © picture-alliance/dpa

Angeklagter schweigt

Maurice P. hatte sich vor Gericht nicht geäußert, er sprach auch nicht mit der psychiatrischen Gutachterin. Seine Verteidiger hatten in ihrem Plädoyer in der vergangenen Woche betont, dass ihr Mandant als Angeklagter das Recht habe, zu schweigen. Sie forderten eine mildere Strafe, die Tat sei nicht vollendet worden - "zum Glück", sagte Anwältin Susanne Leyhe.

Für viele Kinder wurde der Tag beim Karnevalsumzug zu einem Albtraum. Das Auto von Maurice P. hatte besonders viele Kinder getroffen, weil sie in der ersten Reihe auf dem Gehweg standen, um Bonbons aufzufangen.

Das Auto schleifte ein Kind vor der Frontschürze mit, andere gerieten unter das Auto und wurden überrollt. Ein Kind wurde nach der Tat unter dem stehenden Auto hervorgezogen. Am Tag der Tat seien "1.000 Schutzengel" in Volkmarsen gewesen, sagte Staatsanwalt Tobias Wipperling. Dass niemand getötet wurde, sei ein glücklicher Zufall.

Eine geplante Tat

Im Prozess hatte das Gericht detailliert nachvollzogen, wie Maurice P. die Tat vorbereitet haben soll. Demnach kaufte er sich eine Dashcam, die aus dem Auto heraus filmt, schwörte Tage vorher dem Alkohol ab und parkte am Tattag sein Auto in der Nähe des Umzugsortes.

Fotos von Passanten zeigen ihn in einer dunklen Kapuzenjacke wie er am Rand einer Absperrung das Geschehen beobachtet. Dann setzte er sich wieder ins geparkte Auto, wartete an einer Ampel und fuhr mit 50 bis 60 Stundenkilometer ungebremst durch die Absperrungen in die Menge.

Ein Fotograf hatte den Umzug gefilmt, seine Kamera zeichnete auf, wie der 200 PS starke Mercedes durch die Menge pflügte, Menschen flogen durch die Luft oder wurden mitgeschleift. Die ganze Fahrt dauerte nur wenige Sekunden. Dann kam der Wagen zum Stehen, offenbar hatte er sich festgefahren.

Die Dashcam hatte nicht funktioniert. Sie sprang erst an, als der Wagen stand. Die Aufnahmen zeigten nur eine zersprungene Windschutzscheibe. Besucher des Umzugs hielten Maurice P. im Wagen fest und zogen den Schlüssel ab.