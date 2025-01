Mehr Schüler an Schulen in Hessen

An allgemeinbildenden Schulen in Hessen werden aktuell gut ein Prozent mehr Schülerinnen und Schüler unterrichtet als noch im vorangegangenen Schuljahr.

Veröffentlicht am 22.01.25 um 11:43 Uhr

Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, lernen derzeit rund 691.100 Kinder und Jugendliche unter anderem an Grundschulen, Gymnasien und Förderschulen. Das sind 7.800 mehr als 2023/2024. Zu allgemeinbildenden Schulen zählen auch Haupt- und Realschulen, Mittelstufenschulen, integrierte Gesamtschulen und Schulen für Erwachsene. Vor zehn Jahren war die Schülerzahl in Hessen noch rund elf Prozent kleiner.