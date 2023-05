Der Leiter des evangelischen Dekanats, Martin Mencke wird Nachfolger des langjährigen evangelischen Kirchendiplomaten Jörn Dulige.

Wie die zuständigen Landeskirchen am Mittwoch mitteilten, tritt Dulige am kommenden Dienstag in den Ruhestand. Der 65-Jährige ist seit drei Jahrzehnten Leiter des Evangelischen Büros in Hessen.