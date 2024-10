Mordprozess in Darmstadt

Ein 53-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Offenbach getötet haben. Die Frau wollte sich offenbar von ihm trennen. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Veröffentlicht am 22.10.24 um 10:03 Uhr

Die Anklage wirft dem 53-Jährigen vor, seine 54 Jahre alte Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Offenbach mit stumpfer Gewalt gegen den Kopf getötet zu haben. Am Dienstag beginnt der Prozess vor dem Landgericht Darmstadt.

Der Mann hatte im Mai die Tat selbst der Polizei gemeldet. Die Beamten fanden daraufhin die Leiche der Frau in der Wohnung des Paares.

Sie wollte sich trennen

Der 53-Jährige soll laut Anklage mit der Getöteten seit Jahren eine Beziehung geführt haben. Sie wollte sich dann offenbar von ihm trennen.

Er sei von seiner Lebensgefährtin finanziell abhängig gewesen, außerdem sei er überzeugt gewesen, dass die Getötete es nicht verdient habe, ohne ihn zu leben, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Er soll mehrfach auf die Frau eingeschlagen haben, die kurz darauf verstarb.

Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstage bis Mitte November angesetzt.