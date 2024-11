Neuer Job für kurhessische Diakonie-Chefin

Die Geschäftsführerin des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Schwalm-Eder, Petra Schwermann, wird Leiterin des Dezernats Bildung und Gemeinde im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM).

Die mitteldeutsche Synode in Erfurt wählte die kurhessische Pfarrerin am Freitag, wie die EKM mitteilte. Vor ihrer derzeitigen Funktion in der Diakonie war Schwermann Pressesprecherin der kurhessischen Kirche und davor für deren Sonderveranstaltungen zuständig. Die Theologin ist bisher zudem Vorsitzende des Programmausschusses der Medienanstalt Hessen und Vorstandsvorsitzende des Vereins Deutsch-Russisches Forum in Berlin.