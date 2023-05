Die europäische Einigungsbewegung Paneuropa-Union soll mit dem diesjährigen Point-Alpha-Preis ausgezeichnet werden.

Ihr Präsident, der frühere französische Politiker Alain Terrenoire, wird den Preis bei der Verleihung am 17. Juni entgegennehmen, teilte die Point Alpha Stiftung am Freitag mit. Die Paneuropa-Union setze sich konsequent für die europäische Verständigung ein. Geplant ist, dass der Preis im US Camp der Gedenkstätte Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze übergeben wird. Sie liegt zwischen Rasdorf (Fulda) und Geisa (Thüringen).