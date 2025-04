Warum drei Hessen jetzt Fußgänger sind und ein Zugbegleiter ein Held

Externer Inhalt

Da sich der Artikel über Sergej Justus und sein Grundeinkommen-Experiment hier gestern so großer Beliebtheit erfreute, habe ich heute noch mehr zu dem Thema für Sie: In der Serie "Der große Traum - Geld für alle" vom rbb erzählt in sechs Folgen und insgesamt rund drei Stunden die Geschichten von Menschen, die ebenfalls an diesem Experiment teilgenommen haben. Drei Jahre lang haben sie jeden Monat 1.200 Euro bekommen. Was hat das mit ihrem Leben gemacht? Wurden sie faul und träge oder haben sie die Chance für einen Neuanfang genutzt? Die Antworten gibt es in dieser Serie, die ab sofort in der ARD-Mediathek zur Verfügung steht.

Podcast-Tipp: Die vielleicht letzten Tage der Menschheit?

Am 28. April 2024 ist Jannis Funk Vater geworden. Seine Tochter hat also gute Chancen, den Beginn des 22. Jahrhunderts mitzuerleben. Doch es gibt viele Dinge, die das verhindern könnten - zumindest ist in den Nachrichten immer wieder davon die Rede: Klimawandel, Künstliche Intelligenz, Pandemien und Atomwaffen könnten im schlimmsten Fall das Ende der Menschheit bedeuten. Aber ist das wirklich so? Wie wahrscheinlich ist es, dass etwas davon unsere Zivilisation wirklich in absehbarer Zeit auslöscht? In sechs Folgen geht Jannis Funk dieser Frage nach und spricht mit Experten, die sich mit diesen Themen besser auskennen als er. Und da ich den Podcast selbst noch nicht gehört habe, bin ich selber sehr gespannt auf die Antwort und kann an dieser Stelle auch nicht spoilern, ob es ein Happy End gibt. Sie müssen also wohl selber in der ARD-Audiothek reinhören .

Eins noch ...

Evan Johnston aus Arizona wollte eigentlich eine Bootstour zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Londons machen. Doch der 21-Jährige erwischte versehentlich das falsche Boot, und statt zum Sightseeing ging es zu einem Spiel von Southend United - umringt von feierwütigen und nicht mehr ganz nüchternen Southend-Fans, die den irritierten Amerikaner bereitwillig in ihre Mitte aufnahmen.

Sie spendierten ihm nicht nur mehrere Biere, sondern auch eine Eintrittskarte für das Spiel - bei dem er allerdings das Tor verpasste, weil er gerade am Burgerstand stand.

Beim Heimspiel an diesem Samstag hat er aber eine neue Chance auf seinen ersten Torjubel, denn seine neuen Freunde haben ihn direkt wieder eingeladen. Und nicht nur die: Auch der Verein hat inzwischen von dem neuen Fan aus Amerika gehört und will ihn am Samstag hinter die Kulissen des Stadions führen.

Übrigens ist Evan nach eigener Aussage jetzt "Southend 'til I die", also lebenslanger Fan. Und wahrscheinlich hat er jetzt nach seiner Rückkehr in die USA viel mehr zu erzählen, als wenn das mit dem Sightseeing geklappt hätte. Die ganze Geschichte gibt es mit Fotos auf bbc.com .

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen!

Ihr Sven-Oliver Schibat (hätte auch gerne so eine AG in der Schule gehabt)

