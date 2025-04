Klimaschutzpreis in Kassel verliehen

Der Klimaschutzpreis der Stadt Kassel ging in diesem Jahr an die Nachwuchswissenschaftlerin Annika Isabelle Peter.

Veröffentlicht am 28.04.25 um 14:05 Uhr

Die 20-Jährige wurde ausgezeichnet für eine Filteranlage aus Algen, die CO2 reduzieren kann. Der Filter ist das Ergebnis ihrer Experimente am Schülerforschungszentrum Nordhessen. Weitere Auszeichnungen gingen an den Klimarat des Kasseler Staatstheaters und an das Unternehmen Power & Energie. Insgesamt 23 Unternehmen, Organisationen, Vereine und Privatleute hatten sich für den Preis beworben.