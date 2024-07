Diese portugiesischen Fans vor der Alten Oper in Frankfurt gehen vom Sieg ihrer Mannschaft aus..

Diese portugiesischen Fans vor der Alten Oper in Frankfurt gehen vom Sieg ihrer Mannschaft aus.. Bild © Frank Angermund (hr)

Letztes Spiel der EM 2024 in Frankfurt

Einmal muss der Rasen noch halten: Am Abend findet das letzte EM-Spiel im Frankfurter Waldstadion statt. Im Achtelfinale treffen Portugal und Slowenien aufeinander. Tausende Fans beider Seiten feierten zuvor friedlich in der Innenstadt.

Videobeitrag Video Slowenien gegen Portugal – letztes EM-Spiel in Frankfurt Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Anders als im EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark scheint das Wetter diesmal mitzumachen: Um 21 Uhr findet das letzte Spiel der EM 2024 im Frankfurter Waldstadion statt. Rund 1.500 portugiesische Fans stimmten sich bereits am Nachmittag am zentralen Opernplatz darauf ein.

Etwa zeitgleich versammelten sich rund 1.000 slowenische Fans am Eisernen Steg. Nach Angaben der Polizei vom Abend verliefen die Feiern friedlich.

Bunt und fröhlich ging es am Montag vor der Alten Oper zu. Bild © Frank Angermund (hr)

Grüppchen marschierten zum Hauptbahnhof

Die Achtelfinal-Begegnung ist eines von insgesamt fünf EM-Spielen in Frankfurt. Geplant war ein großer Fantross der Slowenen vom Eisernen Steg zum Hauptbahnhof, nach Angaben der Polizei wurden es am Ende aber eher kleinere Grüppchen. Beide Fangruppen haben je ein Kontingent von 10.000 Karten.

Insgesamt verliefen die Fan-Feiern in Frankfurt überwiegend ohne Zwischenfälle - Bilder wie die von englischen Fans, die im Römer-Brunnen badeten, oder von belgischen Fans, die die Stadt in Rot tauchten, bestimmten die Spiele in Frankfurt.

Slowenische Fans am Frankfurter Mainufer. Bild © Ariane Wick (hr)

650.000 Fans auf der Fanmeile

Auch auf der Fanmeile, die ausgerechnet zum Deutschland-Achtelfinale wegen Unwettergefahr schließen musste, blieb alles friedlich. Die Stadt zählte dort bisher rund 650.000 Fans.