Renten in Hessen höher als im Schnitt

Die durchschnittliche Rente ist in Hessen höher als im Bundesdurchschnitt.

Veröffentlicht am 25.11.24 um 16:11 Uhr

Menschen mit mindestens 35 Versicherungsjahren erhalten in Hessen im Schnitt 1.678 Euro Brutto-Altersrente. Das ist 55 Euro mehr als durchschnittlich im Bundesgebiet und Ländervergleich die fünfthöchste Rente. Das geht aus dem Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung hervor. Die höchsten Renten gibt es im Saarland und in Nordrhein-Westfalen, die niedrigsten in Thüringen und Sachsen-Anhalt.