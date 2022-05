Portugiesisch und Arabisch werden im Schuljahr 2023/2024 zu Unterrichtsfächern an Hessens Schulen.

Sie würden bei ausreichender Nachfrage als zweite oder dritte Fremdsprache angeboten, teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. In einem Pilotprojekt an zwei Schulen wird ab Herbst zudem Türkisch angeboten.