Im laufenden Schuljahr beteiligen sich hessenweit 17 Schulen an dem Schulversuch "Ukrainisch als zweite Fremdsprache".

Veröffentlicht am 10.11.24 um 12:10 Uhr

Rund 190 Schülerinnen und Schüler nehmen teil, wie aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervorgeht. Lehrkräfte in diesem Fach seien in der Regel Muttersprachler.

Nach früheren Angaben des Kultusministeriums ist Hessen das erste Bundesland, das Ukrainisch als zweite Fremdsprache an seinen Schulen eingeführt hat.