Noch ist unklar, wer den Kasseler Regierungspräsidenten erschossen hat. Während die Ermittlungen weiter laufen, nehmen Familie, Freunde und politische Wegbegleiter am Nachmittag in der Kasseler Martinskirche Abschied von Walter Lübcke.

Die entscheidenden Fragen, vor der die Sonderkommission "Liemecke" des Landeskriminalamts (LKA) steht, sind noch nicht beantwortet: Wer hat den Kasseler Regierungspräsidneten Walter Lübcke erschossen, was war das Motiv und wo ist die Tatwaffe?

Die mysteriösen Todesumstände, Indiskretionen auf Seiten der Ermittler und rechte Hetze im Netz sorgen für Spekulationen. In dieser Situation findet am Donnerstag ab 16 Uhr in Kassel die offizielle Trauerfeier für Walter Lübcke statt.

Landesflagge bedeckt Sarg

Mehrere hundert Trauergäste werden dazu in der Martinskirche in der Kasseler Innenstadt erwartet. Familie, Freunde und politische Wegbegleiter werden des erschossenen CDU-Politikers gedenken. Unter anderem wird Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an dem Gottesdienst teilnehmen.

Die Trauerrede hält Martin Hein, Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). Der Gottesdienst wird auf eine Leinwand auf den Kirchvorplatz übertragen, weil mehr Menschen erwartet werden, als die Kirche fassen kann.

Polizei und Bundeswehr werden während des Gottesdienstes eine Ehrenwache am Sarg halten. Außerdem werde der Sarg mit der Hessen-Fahne bedeckt, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit.

Bürgernaher Spitzenbeamter

Der 65 Jahre alte Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha (Kassel) entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche scheiterten, an seinem Kopf wurde eine Schusswunde entdeckt. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden. Im Zuge der Ermittlungen hatte die Polizei am Samstag einen Mann vorübergehend festgenommen. Seine Befragung ergab aber keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung. Er wurde daraufhin freigelassen.

Der politische Spitzenbeamte Lübcke galt als ausgesprochen bürgernah. Er stand seit zehn Jahren an der Spitze des Regierungspräsidiums Kassel, einer Art Mittelbehörde zwischen der Landesregierung und den Kommunen. Lübcke hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.

