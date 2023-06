Uni-Beschäftigte demonstrieren in Kassel

Vor der Mensa der Universität in Kassel haben am Dienstag Uni-Beschäftigte für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft demonstriert.

Sie forderten unter anderem mehr unbefristete Arbeitsverträge. Rund 90 Prozent der Beschäftigten in der Wissenschaft seien nur für kurze Zeiträume und befristet beschäftigt und müssten sich sich von Vertrag zu Vertrag hangeln, so die Demo-Veranstalter. Die Hochschule hingegen betonte, Projekte könnten nur so lange finanziert werden, wie Fördermittel zur Verfügung stünden.