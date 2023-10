Nach einem juristischen Hin und Her steht nun fest: Die für den Nachmittag in Frankfurt geplante pro-palästinensische Demonstration bleibt verboten. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof kurzfristig entschieden.

Die für Samstagnachmittag geplante pro-palästinensische Demonstration in der Frankfurter Innenstadt bleibt verboten. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel nach einem entsprechenden Eilantrag der Stadt Frankfurt kurzfristig entschieden.

Eine halbe Stunde vor dem geplanten Beginn der Demonstration in der Frankfurter Innenstadt informierte die Polizei darüber bei X, ehemals Twitter. Beamte seien im Bereich des Opernplatzes im Einsatz "zur Durchsetzung der Verbotsverfügung".

Öffentliche Sicherheit durch Demo unmittelbar gefährdet

Der VGH begründete seine Entscheidung gegen die Demo "Ein Freies Palästina" wiefolgt: Vorkommnisse bei ähnlichen Veranstaltungen hätten die Gefahr begründet, dass die öffentliche Sicherheit bei einer Durchführung "unmittelbar gefährdet" sei; es sei in der Vergangenheit wiederholt zu Straftaten gekommen. Die Antragstellerin der Demo war am Freitag in Frankfurt kurzzeitig festgenommen worden, ihr werden laut Polizei volksverhetzende Äußerungen vorgeworfen.

Die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) sagte dem hr: "Ich freue mich außerordentlich, da ich große Bedenken wegen der Sicherheit in der Stadt hatte."

Die Stadt hatte die für rund 1.000 Menschen geplante Demo untersagt, weil sie befürchtete, dass es zu anti-israelischen Ausschreitungen kommen könnte. Dem Verbot hatte das Frankfurter Verwaltungsgericht (VG) am Freitagabend widersprochen, nachdem die Anmelderin der Demo ihrerseits einen Eilantrag gestellt hatte. Nun also die Rolle rückwärts.

Polizei mit Großaufgebot in der Innenstadt

Die Polizei ist am Nachmittag mit einem Großaufgebot in der Innenstadt unterwegs. Der Opernplatz, an dem der pro-palästinensische Zug sich in Bewegung setzen wollte, wurde mit Gittern abgesperrt. Weitere, pro-israelische Kundgebungen wurden am frühen Nachmittag gestartet.

So wurden am Paulsplatz rund 400 Menschen erwartet, wo unter dem Motto "Solidarität mit Israel" prominente Gäste sprechen sollten.

Der Paulsplatz in Frankfurt am Demo-Samstag Bild © Heike Borufka (hr)

Mehrere Pro-Israelische Veranstaltungen

Während Stadt und Demonstrierende auf die neuerliche Entscheidung aus Kassel warteten, begannen in Frankfurt die ersten Solidaritätsbekundungen für Israel. Am Samstagmorgen gab es im Frankfurter Dom ein "Interreligiöses Gebet für Gerechtigkeit und Frieden in Israel" mit dem katholischen Stadtdekan von Frankfurt, Johannes zu Eltz, und dem evangelischen Stadtdekan von Frankfurt und Offenbach, Holger Kamlah. Ab 13 Uhr war eine Kundgebung auf dem Goetheplatz mit dem Titel "Unterstützung Israel" angemeldet.

