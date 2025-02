Nachdem bereits am Samstag mehr als 20.000 Menschen in Hessen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus protestiert haben, ist auch in Marburg demonstriert worden. Dort wurden am Sonntag rund 14.000 Teilnehmende gezählt.

In Marburg versammelten sich am Sonntag laut Polizei rund 14.000 Menschen zu einer Demonstration für Demokratie.

In Marburg versammelten sich am Sonntag laut Polizei rund 14.000 Menschen zu einer Demonstration für Demokratie.

Ein breites Bündnis aus verschiedenen Initiativen hatte in Marburg zu einem "bürgerlichen Protest" am Sonntag aufgerufen. Das Motto: "Gemeinsam für Demokratie - nie wieder ist jetzt."

Rund 14.000 Menschen nahmen zwei Wochen vor der Bundestagswahl laut Polizei an der Demonstration vor der Stadthalle teil. Auch das Kinder- und Jugendparlament der Stadt beteiligte sich an den Redebeiträgen.

Der Protest verlief ohne Zwischenfälle. Zufahrtswege wurden mit Schneeräumfahrzeugen geschützt.

Mehr als 20.000 Protestierende in Hessen am Samstag

Bereits am Samstag hatten in mehreren hessischen Städten insgesamt über 20.000 Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Gießen versammelten sich laut Ordnungsamt rund 13.000 Menschen, in Darmstadt zählte die Polizei rund 8.000 Teilnehmende.

Auch in anderen Städten wie Frankfurt, Kassel und Wetzlar (Lahn-Dill) kamen Menschen zu Protesten für die Demokratie zusammen.

Bundesweite Demonstrationen am Wochenende

Bundesweit fanden am Samstag Proteste statt , unter anderem in Hannover, Bremen, Rostock und München. In der bayerischen Landeshauptstadt demonstrierten laut Polizei rund 250.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von rund 320.000.

In Bremen waren es nach Polizeiangaben 35.000, in Hannover 24.000 und in Rostock rund 3.000 Demonstrierende. Bereits am vergangenen Wochenende waren hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen.