Der Mensch besitzt 23 Chromosomenpaare, die Träger seiner Erbinformation sind. Liegt ein Chromosom nicht in der normalen Anzahl vor, sprechen Experten von Fehlverteilungen (Aneuploidien). Liegt ein bestimmtes Chromosom dreifach statt zweifach vor, spricht man von einer Trisomie.

Trisomie 21 (Down-Syndrom)

Das Down-Syndrom zeigt sich in geistiger Behinderung und körperlichen Fehlbildungen in unterschiedlicher Ausprägung und Stärke. Kinder mit Down-Syndrom haben oft nur leichte Beeinträchtigungen oder Verzögerungen in ihrer Entwicklung und können letztendlich vieles, das andere auch können. Einige leben als Erwachsene weitgehend selbstständig. Andere brauchen mehr Unterstützung. Viele werden 60 Jahre und älter. In Deutschland leben 30.000 bis 50.000 Menschen mit Down-Syndrom.

Trisomie 18 (Edwards-Syndrom)

Kinder mit Trisomie 18 haben unterschiedliche Fehlbildungen, etwa am Kopf, am Körper und an den inneren Organen, fast alle haben einen schweren Herzfehler und sind geistig stark behindert. Oft gibt der Ultraschall erste Hinweise. Die meisten Kinder sterben noch im Mutterleib oder in den ersten Tagen nach der Geburt. Etwa zehn Prozent der lebend Geborenen können bis zu fünf Jahre oder älter werden. Das sind aber in erster Linie Kinder mit leichteren Fehlbildungen.

Trisomie 13 (Pätau-Syndrom)

Diese Kinder haben verschiedene, fast immer schwere körperliche Fehlbildungen, die sich auch im Ultraschallbild zeigen, und eine starke geistige Behinderung. Ihre Lebenserwartung ist ähnlich wie die von Kindern mit einer Trisomie 18.