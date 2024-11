Weniger Häftlinge in Hessen

Die Zahl der Häftlinge in Hessen ist innerhalb der vergangenen 20 Jahre deutlich gesunken.

Veröffentlicht am 11.11.24 um 16:31 Uhr

Am 31. März 2024 hätten sich 3.000 Erwachsene und Jugendliche zur Strafverbüßung in den Gefängnissen befunden, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. 2004 lag die Zahl bei knapp 3.950 Menschen, ein Rückgang von etwa 25 Prozent.