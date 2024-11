Das Paar kommt ihnen komisch von: ein älterer Mann, eine Jugendliche - an einem Schultag mitten im Wald. Mit mutigem Eingreifen sorgen drei Frauen aus Altenstadt dafür, dass ein Sexualstraftäter verhaftet wird. Und weitere Fälle ans Licht kommen.

Es ist ein normaler Mittwochmorgen für Maika Janat-Vennemann und Emma Hufnagel. Am 11. Oktober 2023 treffen sich die beiden Frauen wie so oft zum Joggen in einem Waldstück in Altenstadt (Wetterau).

Sie sind nur ein paar Meter unterwegs, als sie auf ein ungleiches Paar treffen: ein älterer, ungepflegt wirkender Mann, Arm in Arm mit einer zierlichen, blassen Jugendlichen.

Das kommt den Joggerinnen auf Anhieb komisch vor. Emma Hufnagels erster Gedanke: Warum ist das Mädchen nicht in der Schule? Auch die Art und Weise, wie er sie anfasst – die Frauen sind sich einig: Hier stimmt etwas nicht. Eine weitere Frau wird auf das Paar aufmerksam.

TV-Sendung ehrt Zivilcourage

Maika Janat-Vennemann, Emma Hufnagel und Elvira Bunzel sind für ihr mutiges Eingreifen im Altenstadter Wald mit dem XY-Ungelöst Preis ausgezeichnet worden, den das ZDF vergibt. Aufgrund ihres Eingreifens wurde ein langjähriger Sexualstraftäter verhaftet.

TV-Moderator Rudi Cerne mit Maika Janat-Vennemann, Elvira Bunzel und Emma Hufnagel (v.l.) Bild © ZDF/Jule Roehr

Weitere Informationen XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen Der Preis ehrt Personen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Das ZDF und die Produktionsfirma der Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" wollen damit couragiertes Handeln öffentlich machen, belohnen und fördern. Seit 2002 werden jährlich drei Personen oder Gruppen mit jeweils 10.000 Euro ausgezeichnet. Ende der weiteren Informationen

Zurück zum Fall: Im Wald machen die Joggerinnen zunächst heimlich ein Foto und sprechen die beiden schließlich an. "Alles gut", behaupten sie. "Heute ist pädagogischer Tag in der Schule", erklärt die Jugendliche.

Frauen alarmieren Polizei

Die Frauen laufen weiter, finden aber keine Ruhe. Sie kehren noch einmal um und bestehen darauf, sich mit dem Mädchen allein zu unterhalten. Sie erfahren: Die 15-Jährige hat den deutlich älteren Mann im Internet kennengelernt. Sie gehen zum Waldrand und entscheiden sich, die Polizei zu rufen.

In der Zwischenzeit fällt auch Elvira Bunzel das Paar im Wald auf. Die 72-Jährige ist mit einer Freundin unterwegs auf Walking-Tour. Auch sie spricht das Mädchen an. Daraufhin wird der Mann aggressiv. In diesem Moment trifft die Polizei ein und nimmt ihn fest.

Ermittlungen offenbaren weitere Fälle

Die Ermittlungen ergeben: Der 47-Jährige hat die Jugendliche zwei Jahre lang sexuell missbraucht und manipuliert. Außerdem soll er in Kontakt mit Dutzenden weiteren Kindern und Jugendlichen gestanden haben.

Die folgenden Ermittlungen förderten laut Polizeipräsidium Mittelhessen bundesweit mehr als 50 weitere Fälle zutage. Auch wurde bei ihm laut Polizei jugendpornographisches Material gefunden.

"Haben nur unsere Pflicht getan"

Anfang des Jahres wurden Emma Hufnagel und Maika Janat-Vennemann bereits vom Polizeipräsidium Mittelhessen für ihre Zivilcourage geehrt. Damals sagten sie gegenüber dem hr: Es sei ein schönes Gefühl ausgezeichnet zu werden. "Aber wir haben nur unsere Pflicht getan."

An dem Tag seien sie selbst wachgerüttelt worden - und seitdem viel wachsamer und hellhöriger. Es sei traurig, dass in solchen Situationen anscheinend öfters weggesehen werde.

Jury lobt Sensibilität und Beharrlichkeit

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vergab den XY-Preis am Montagabend im ZDF-Hauptstadtstudio. "Ich finde den XY-Preis deshalb so gut, weil er Menschen auszeichnet, die im Alltag hinschauen, sich einmischen, sich für andere einsetzen", sagte Faeser.

Die Jury des XY-Preises lobte: Die drei Frauen hätten mit höchster Sensibilität und Aufmerksamkeit dazu beigetragen, einen Sexualstraftäter zu entlarven und seine Taten zu beenden. "Mutig und zugleich vorsichtig gingen sie einem Anfangsverdacht nach."

Sie hätten sich auch von den vorgebrachten Ausreden nicht beschwichtigen lassen, sondern seien beharrlich geblieben.

Ausgezeichnet wurden außerdem noch fünf Freunde aus Sulingen (Niedersachsen), die eine Frau vor einer Messer-Attacke gerettet hatten sowie ein Mann aus Langenau (Baden-Württemberg), der ein Neugeborenes in einem Altglas-Container vor dem sicheren Tod bewahrt hatte.