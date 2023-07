Schaumbad war gestern - in Herzberg genießt man das Schlammbad.

Schaumbad war gestern - in Herzberg genießt man das Schlammbad. Bild © Andreas Arnold, picture-alliance/dpa

So schlammig war das Herzberg-Festival

Es gilt als eines der ältesten Hippie-Festival Deutschlands: Rund 10.000 Musik-Fans haben auf dem Herzberg-Festival in Osthessen gefeiert. Es regnete viel - aber das störte die Besucher kaum, im Gegenteil.

Friedlich und ausgelassen sei die Stimmung gewesen, teilte Festival-Geschäftsführer Gunther Lorz mit. Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher feierten seit Donnerstag auf dem Festivalgelände an der Burg Herzberg in Breitenbach (Hersfeld-Rotenburg) das Herzberg-Festival. Am Sonntag geht die Riesen-Party zu Ende.

Wichtigstes Kleidungsstück in den vergangenen Tagen dürften für viele die Gummistiefel gewesen sein. Durch das durchwachsene, meist regnerische Wetter verwandelten sich Teile des Festivalgeländes in eine Matschoase. Einige Festivalbesucher nutzten die durchnässten Wiesen zum ausgiebigen Rutschen.

Zu den Höhepunkten gehörten in diesem Jahr die Auftritte der britischen Band Manfred Mann's Earth Band und der US-amerikanischen Rockmusikerin Beth Hart.

Wegen der Corona-Pandemie war das Festival 2020 und 2021 ausgefallen und erlebte im vergangenen Jahr seinen Neustart. Das Musikfest wurde erstmals 1968 gefeiert und ist damit noch ein Jahr älter als das 1969 ausgetragene legendäre Woodstock-Festival, das als musikalischer Höhepunkt der US-Hippiebewegung gilt.

