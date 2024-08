Highlights 2024 Bei diesen Musikfestivals kann noch gefeiert werden

Noch bis September läuft die Festival-Saison mit Konzerten unter freiem Himmel. In Eschwege steht das größte Open-Air-Festival Hessens an - das Open Flair. Ein Überblick über das, was noch kommt.

Videobeitrag 40 Jahre Open Flair in Eschwege Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Das zweite August-Wochenende naht - das heißt, es ist wieder Zeit fürs Open Flair in Eschwege (Werra-Meißner). Von Mittwoch an an feiern auf dem Festivalgelände wieder rund 20.000 Menschen zu Live-Musik, die ersten Open-Flair-Fans sind bereits am Dienstagabend angereist. Stars wie die gefeierte Deutschrapperin Nina Chuba und die Band Alligatoah kommen in den kommenden Tagen nach Nordhessen.

In Staufenberg im Kreis Kassel können Besucher und Besucherinnen am Wochenende beim ANDEREWELT. Festival in eine Parallelwelt abtauchen. Wir zeigen, in welchen Orten an welchen Wochenenden in diesem Sommer noch die Zelte aufgeschlagen werden:

Nordhessen: Open Flair Eschwege | Anderewelt bei Kassel | Holle Rock Festival in Hessisch Lichtenau

Mittelhessen: Hokus Pokus FestiWELT Gießen

Rhein-Main: Karben Open Air | Sossenheim Open Air Frankfurt I World Club Dome Frankfurt

Südhessen: Finkenbach Festival Oberzent | Golden Leaves Festival Darmstadt

Open Flair in Eschwege

Das Open Flair findet seit 1985 - mit zwei Jahren Corona-Unterbrechung - immer am zweiten August-Wochenende statt. Es ist das größte Open Air Hessens und lockt große Namen nach Eschwege (Werra-Meißner), dieses Jahr zum Beispiel Nina Chuba, Alligatoah und Deichkind. Das Festival gibt sich besonders familienfreundlich und bietet neben der Musik auch Kleinkunst und Kinderunterhaltung.

Weitere Informationen Wann: 7. bis 11. August

Wo: Eschwege, Festivalgelände am Brückentor

Auf der Bühne: Nina Chuba, Alligatoah und Deichkind und viele mehr

Preise: Dauerkarte 169 Euro

Veranstalter-Homepage: Open Flair Ende der weiteren Informationen

Tausende stehen vor der großen Bühne beim Open Flair 2023. Bild © Open Flair Festival/Frank Meissner

ANDEREWELT. Festival bei Kassel

Dieses Festival findet auf einer Halbinsel statt: Mitten in einer Schleife der Fulda liegt das Gut Kragenhof bei Staufenberg (Kassel), das sich für vier Tage in ein Kunst-, Kultur-, Musik- und Natur-Zentrum verwandelt. Hier wird stilecht unter Bäumen getanzt, daneben gibt es Yoga-Kurse, einen Saunawagen und ein Massage-Zelt. Direkt am Fluss und direkt in der Natur.

Die Veranstalter wollen deshalb, dass möglichst viele mit dem Zug anreisen - dafür gibt es einen Shuttlebus, der vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe fährt und schon im Ticketpreis inkludiert ist. Parken hingegen kostet 50 Euro. Besonders beim Anderewelt-Festival: Wer auftritt, weiß nur der Veranstalter. Das Line-Up wird erst zu Beginn bekannt gegeben - unter anderem Milky Chance war schon dabei.

Blick ins "Andere Welt" Festival Bild © Celine Schäfer (hr)

Weitere Informationen Wann: 8. bis 11. August

Wo: Staufenberg, Gut Kragenhof (6 km von Kassel entfernt)

Auf der Bühne: wird erst bei Festivalstart bekannt gegeben

Preis: ab 50 Euro

Veranstalter-Homepage: Anderewelt. Festival Ende der weiteren Informationen

Holle Rock Festival in Hessisch Lichtenau

Im September geht es los, in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) - und damit öffnet eines der spätesten Festivals in diesem Jahr seine Tore. Mitten auf dem alten Freibadgelände im Ort findet es statt. Das Festival wird gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Region vom Verein Aktion Jugend e.V. organisiert. Wer in diesem Jahr zum "Holle Rock" ins Land der Frau Holle um Hessisch Lichtenau kommt, ist noch nicht veröffentlicht worden.

Weitere Informationen Wann: 6. bis 7. September

Wo: Hessisch Lichtenau, Freibadgelände

Auf der Bühne: noch nicht veröffentlicht

Preis: 28 Euro (Wochenendticket)

Veranstalter-Infos: Holle Rock Festival bei Instagram Ende der weiteren Informationen

Hokus Pokus FestiWELT Gießen

Die Bässe scheppern, die Bühne leuchtet rot-weiß, Köpfe nicken, es riecht nach Popcorn und Pizza: Hereinspaziert in die FestiWELT von Hokus Pokus. Mit dabei sind echte Größen der deutschen Musikszene: Haftbefehl, Paula Hartmann und Ski Aggu. Vor allem Hip-Hop-Fans sollten voll auf ihre Kosten kommen. Beim Hokus Pokus geht es aber auch viel um das Ambiente: Es gibt Secret Acts, Stelzenläufer, Zauberer und Jongleure, ein Tattoo-Studio, einen großen Food Court, leckere Drinks und reichlich Popcorn.

Weitere Informationen Wann: 30. bis 31. August

Wo: Gießen, EM-Arena

Auf der Bühne: SSIO, Jeremias, Yung Hurn, u.a.

Preis: Ein Wochenendticket gibt es für 129,99 Euro, Tagestickets für 69,99 Euro

Infos: Hokus Pokus-FestiWELT bei Instagram Ende der weiteren Informationen

Wer Mitte August in Frankfurt in die S6 Richtung Friedberg steigt, kann quasi gar nicht anders, als in Karben (Haltestelle: Groß-Karben) auszusteigen. Das Karben Open Air auf dem Gelände des örtlichen Jugendkulturzentrums ist seit Jahren eine Institution im Ort - ehrenamtlich und mit viel Herzblut organisiert.

Rockmusik, Metal, aber auch Italo-Schlager geben sich hier die Klinke in die Hand - und am Sonntag spielt traditionell die Karbener Stadtkapelle. In diesem Jahr sind Größen wie Schmutzki und Liedfett mitten in der Wetterau zu Gast.

Das Karben Open Air Bild © Markus Schreiber

Weitere Informationen Wann: 16. bis 18. August

Wo: Karben, Jugendkulturzentrum (Jukuz)

Auf der Bühne: Mehnersmoos, Betontod, Ikkimel u.a.

Preise: 69 Euro für ein 3-Tages-Ticket (mit Camping 89 Euro), 35 Euro für ein Tagesticket

Veranstalter-Homepage: Karben-Open-Air Ende der weiteren Informationen

Sossenheim Open Air Frankfurt

Mallorca-Musik am Donnerstag, Schlager am Freitag und Elektro am Samstag: Mit diesem Programm lockt das Open-Air-Festival in Frankfurt-Sossenheim. Rund 4.000 Musikfans feiern jährlich beim ehrenamtlich organisierten Festival im gleichnamigen Frankfurter Stadtteil. Dieses Jahr wird am Donnerstag mit Partyschlagersänger und Produzent Ikke Hüftgold aus Limburg mitgesungen, am Freitag mit DJ Ötzi und am letzten Festivalabend wird zu zu Le Shuuks Techno- und House-Beats getanzt.

Ikke Hüftgold trat auch im vergangenen Jahr beim Sossenheim Open Air auf. Bild © Sossenheim Open Air

Weitere Informationen Wann: 15. bis 17. August

Wo: Kerbeplatz, Frankfurt-Sossenheim

Auf der Bühne: DJ Ötzi, Ikke Hüftgold, Le Shuuk u.a.

Preise: Wochenendticket ab 75 Euro, Tagestickets ab 22 Euro

Veranstalter-Homepage: Sossenheim Open Air Ende der weiteren Informationen

World Club Dome Frankfurt

World Club Dome-Gänger und -Gängerinnen müssten bei dem diesjährigen Datum aufhorchen: Anders als in den Vorjahren findet der WCD - dieses Jahr unter dem Motto "Future Edition" - erst im September statt und nicht wie gewohnt im Juni. Grund dafür ist laut Veranstalter die Fußball-Europameisterschaft: Fünf EM-Spiele werden im Juni bis Juli im Waldstadion in Frankfurt ausgetragen, das traditionelle WCD-Location in Frankfurt ist. Wie immer gibt es auch in diesem Jahr die Open-Air-Pool-Session im Stadionbad nebenan.

DJ Robin Schulz beim World Club Dome. Bild © Segnitz Digitized Reality, BigCityBeats

Gleich bleibt dafür: Das Line-Up verspricht an den drei Tagen Auftritte von über 200 DJs und Rappern, darunter lokale Stars wie das Frankfurter Rap-Duo Celo & Abdi, der Darmstädter Olexesh oder Dauergast David Guetta.

Weitere Informationen Wann: 6. bis 8. September

Wo: Deutsche Bank Park Frankfurt

Auf der Bühne: David Guetta, Olexesh, Celo & Abdi, Gestört aber Geil u.a.

Preise: 3-Tages-Ticket ab 199 Euro, Campingticket zusätzlich für 94 Euro; Tagestickets ab 114 Euro

Veranstalter-Homepage: World Club Dome Ende der weiteren Informationen

Finkenbach Festival in Oberzent

Das Finkenbach Festival gehört zu den ältesten Festivals in Hessen und feiert in diesem Jahr seine 40. Ausgabe. Das Besondere: Es findet im 450-Einwohner-Dörfchen Finkenbach im Odenwald statt. Während des Festivals steigt die Zahl der "Dorfbewohner" auf ein Vielfaches an, wenn die Gäste auf zum Zeltplatz umfunktionierten Kuhweiden übernachten. Dann weht auch echtes Hippie-Flair durchs Örtchen. Musikalisch gibt es Krautrock "auf die Ohren".

Veranstalter ist der Fußballverein FC Finkenbachtal, der mit mehr als 100 freiwilligen Helfern über mehrere Wochen den Auf- und Abbau in Eigenregie übernimmt und die Gäste unter anderem mit selbst gebackenem Kuchen bewirtet.

Weitere Informationen Wann: 9. und 10. August

Wo: 64760 Oberzent-Finkenbach (alter Sportplatz. neben dem Freibad)

Auf der Bühne: Bröselmaschine, Epitaph, Siena Roth u.a.

Preise: Zwei-Tages-Karte: 90 Euro VVK; Abendkasse: 100 Euro (Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt, Zelten, Parken und Co. sind inbegriffen)

Webseite: Finkenbach Festival Ende der weiteren Informationen

Im vergangenen Jahr wurde im Schlosspark Kranichstein in Darmstadt noch gut gelaunt das Zehnjährige des Golden Leaves gefeiert, kurz darauf schlugen die Veranstalter Alarm: Weil mit der Stadt zunächst kein Vertrag für eine neue Location zustandekam, fürchteten sie um die Ausgabe 2024.

Das "Golden Leaves Festival" zieht seit zehn Jahren Fans von Indie-Pop an. Bild © Kalle Knipst

Bei einem Runden Tisch konnte man sich schließlich auf den Steinbrücker Teich als Veranstaltungsort einigen. Das Motto lautet entsprechend "A New Beginning/A Sea Of Chances". Den Neubeginn begehen die Veranstalter mit Bands wie Blumengarten, Die Tränen, Olli Schulz und Meute.

Weitere Informationen Wann: 31. August und 1. September

Wo: Darmstadt, Gelände am Steinbrücker Teich

Auf der Bühne: WizTheMc, Dilla, Wilhelmine u.a.

Preise: 80 Euro für das gesamte Wochenende, Tagesticket für 50 Euro

Veranstalter-Homepage: Golden Leaves Festival Ende der weiteren Informationen

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars