Lange Warteschlangen gab es in den vergangenen Wochen immer wieder vor dem Frankfurter Caricatura-Museum. Die Ende September 2023 gestartete Ausstellung "Ach was! Loriot zum Hundertsten" hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt. Nun begrüßte Museumschef Martin Sonntag die 100.000ste Besucherin in der Ausstellung. Petra Beune war mit der Familie eigens für die Ausstellung aus Dortmund angereist.