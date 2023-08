Audio starten

7 Tage verbringt hr-Reporter Davide Di Dio am Wasserhäuschen in Frankfurt-Seckbach. Hier trifft sich das Viertel, um einzukaufen, zu trinken oder zu plaudern. Der Kiosk ist für viele Menschen die zentrale Anlaufstelle, auch um soziale Kontakt zu pflegen. Trinkhallenbesitzer Pierre sieht sich selbst als Berater, Versorger und ein bisschen als Psychologe für seine Kunden.

Di Dio will wissen, was das für Menschen sind, die sich jeden Tag hier treffen, um Bier zu trinken und Zigaretten zu rauchen. Muss er seine mitgebrachten Vorurteile revidieren? Seine Reportage ist in der ARD-Mediathek zu sehen.