Die Stadt Frankfurt will verstärkt auswärtige Drogenabhängige abweisen.

"Wir können nicht mehr alle Drogenkranken aus Süddeutschland versorgen", sagte Oberbürgermeister Josef (SPD) am Dienstag. Natürlich würden alle medizinischen Notfälle versorgt. "Aber wir brauchen ein Hilfsnetzwerk zwischen allen Kommunen", betonte Josef: "Es kann nicht sein, dass das konzentriert in Frankfurt stattfindet." Jeder zweite Rauschgiftkonsument in der Stadt stamme nicht aus Frankfurt, ein Drittel komme nicht einmal aus Hessen. Die Drogenhilfe stoße "an ihre Grenze".