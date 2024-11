An das Gefühl nach der Zusage für einen Raum im Atelier Frankfurt erinnert sich Hanke Wilsmann noch genau: "Das war wie Weihnachten und ein sehr großer, erhabener, verliebter Moment."

Wie bei einer frischen Beziehung sei damals ein neuer Begleiter in ihr Leben getreten, "und man denkt, der bleibt jetzt wirklich da und ich kann mich mit ihm austoben".

Gemeinsam mit ihrem Projektpartner Jost von Harleßem mietet die Theatermacherin ein gefördertes Atelier in der Schwedler Straße am Frankfurter Osthafen. Dort sitzt Hessens größtes Atelier- und Ausstellungshaus.

Träger ist der gemeinnützige Verein "Atelierfrankfurt", der sich in erster Linie durch Eventvermietungen und Spenden finanziert. Unterstützt wird er außerdem vom Kulturamt der Stadt Frankfurt.

Wilsmann ermöglicht der Verein "eine essenzielle Arbeitsplattform für kontinuierliches, strukturstabiles Arbeiten". Früher habe sie in einem Zimmer ihrer Wohnung gearbeitet. Das sei aber irgendwann aus allen Nähten geplatzt.

Wie wichtig ein Atelier ist, betont auch Corinna Mayer. Seit 20 Jahren malt sie groß- und kleinformatige Bilder in den Räumen des Atelier Frankfurt.

Dauerhaft auf die eigene Wohnung auszuweichen, sei für sie unmöglich. Zum einen, weil Kunst Dreck mache "und ich ständig aufpassen muss, dass nichts auf den Fußboden tropft".

Und dann ist da auch der Geruch der Ölfarbe. "Man kann nicht in einem Zimmer übernachten, in dem gerade ein Bild trocknet", sagt Mayer.

Zwischen 10 und 15 Euro pro Quadratmeter kosten die Ateliers warm, je nach Ausstattung. Das liegt zwar deutlich unter dem Frankfurter Mietspiegel, der laut Stadt je nach Größe, Alter und Lage eines Gebäudes bei bis zu 22 Euro pro Quadratmeter liegt.

Abhängig von der Raumgröße komme monatlich aber eine Summe zusammen, die man als freischaffende Künstlerin oder Künstler erst mal aufbringen müsse, gesteht Corinna Mayer. "Das ist manchmal echt nicht einfach."

Theatermacherin Wilsmann profitiert zwar von einer Förderung der Stadt Frankfurt, die ihre Mietkosten abdeckt. Für die Lage der meisten Kreativen in der Stadt sei aber "schon Essiggurkenzeit". Viele Bekannte müssten sich ergänzende Standbeine aufbauen "oder wirklich abbrechen".

Um an eins der insgesamt 140 Ateliers in der Schwedler Straße zu kommen, müssen sich Interessierte mit Portfolio und Lebenslauf bewerben. Voraussetzung ist das künstlerische oder kreative Arbeiten auf professioneller Ebene.

Etwa 70 Prozent der Mieterinnen und Mieter sind im Bereich der Bildenden Kunst tätig. Daneben nutzen auch andere Kreative wie Grafikdesigner, Kuratoren, Theaterleute und Fotografen das Kunstquartier.

In der Schwedler Straße am Frankfurter Osthafen ist das Atelier Frankfurt seit seinem Umzug im Jahr 2014 zu Hause.

Bei der Gründung im Jahr 2004 ging es der Initiative vor allem um bezahlbare Atelierräume für Künstlerinnen und Künstler. Heute bietet das größte Atelier- und Ausstellungshaus Hessens auf seinen 11.000 Quadratmetern auch Ausstellungsräume, Feste, Kunsthappenings und vor allem: Vernetzung.

Wenn in den Ateliers zum Beispiel ein Maler auf eine Grafikdesignerin treffe und einen Katalog in Planung habe, dann könne ein benachbarter Fotograf Bilder von den Arbeiten machen. "Das ist eine Symbiose", erläutert Corinna Bimboese, Direktorin des Atelier Frankfurt.

Der Verein bringt jedoch nicht nur Kreative zusammen, er vernetzt sie auch mit der Außenwelt. Zum 20-jährigen Jubiläum in diesem Jahr öffnet das Atelier Frankfurt seine Tore für das Event "Open Studios".

Besucherinnen und Besucher können durch die Räume schlendern, mit Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt kommen und so zum Ursprung der Kunst gelangen, die sie mitunter im Museum sehen.

Zu den "Open Studios" mit Ausstellungen, Performances, Workshops und Musik lädt das Atelier Frankfurt von Freitag bis Samstag ein. Geöffnet sind die Räumlichkeiten am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Person.

