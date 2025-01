Ausstellung in Fulda Wie Bob-Dylan-Songs zu Kunstwerken inspirieren

Lieder des Musikers Bob Dylan beeinflussen immer wieder Künstler. Werke zu einem seiner Songs sind nun in einer Ausstellung in Fulda zu sehen. Es geht zwar um düstere Themen. Doch die Bandbreite weiß zu begeistern.

Bob Dylan vermag mit seiner Musik eine inspirierende Kraft zu entfalten. Der amerikanische Song-Poet gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 2016 erhielt er sogar den Nobelpreis für Literatur - als erster Musiker überhaupt. Und einziger.

Die Songs (u.a. "Blowin' in the Wind", "Like a Rolling Stone", "Knockin' on Heaven's Door") des mittlerweile 83 Jahre alten Multi-Künstlers haben immer wieder kreative Köpfe anderer Fachrichtungen beeinflusst.

Dieses Phänomen macht sich eine neue Kunst-Ausstellung in Fulda zunutze. Dort wird gezeigt, wie Inhalt und Interpretation eines einzigen Dylan-Songs sich in künstlerischer Form zeigen und übersetzen lassen.

Düsterer Song als Inspirationsquelle

Ein Lied wird Leinwand - so heißt die Ausstellung, die sich in Fulda dem Song "A Hard Rain's A-Gonna Fall" widmet. Es handelt sich dabei um einen eher düsteren Dylan-Song, wie der Leiter des Fulda Vonderau Museums, Frank Verse, erklärt. Übersetzen kann man den Titel etwa mit der Zeile: Ein schlimmer Regen wird niedergehen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch (29. Januar, 19 Uhr) mit einer Vernissage für geladene Gäste. Die Öffentlichkeit kann sie ab dem 30. Januar bis zum 16. März sehen. Ausstellungsorte sind das Vonderau Museum und die Galerie vor den Spiegelsälen im Fuldaer Stadtschloss.

Stadtschloss Fulda: Schlossstr. 1, 36037 Fulda. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9 bis 16.30 Uhr, Fr. und Sa. 9 bis 17 Uhr, So./Feiertag 9 bis 15 Uhr. Eintritt: gratis. Ende der weiteren Informationen Gemälde, Skulpturen, Installationen Zu sehen sind fast 70 Kunstwerke, ein breites Spektrum von Gemälden über Skulpturen bis hin zu Installationen. Sie stammen von Künstlern aus ganz Deutschland, aber auch aus Dänemark und Spanien. Beteiligt haben sich auch zahlreiche prominente Akteure der hessischen Kunstszene, wie die Kuratoren Hermann Diel und Karl Wiegard erklärten. So sind unter anderem Werke von Stephan Balkenhol aus Kassel, Michael Apitz aus dem Rheingau und INK aus dem Spessart zu sehen. Vertreten sind auch regionale Künstler wie Leszek Skurski, Peter Henryk Blum und Wolf Mihm. "Relevant wie selten zuvor" Sie alle haben sich künstlerisch auseinandergesetzt mit dem über 40 Jahre alten Dylan-Song "A Hard Rain's A-Gonna Fall". "Er beschwört die Apokalypse und zeichnet ein dunkles Bild unserer Welt. Es hat leider heute soviel Relevanz wie selten zuvor", findet Kurator Diel. "Vor dem Hintergrund des weltweiten Klimawandels und des Ukraine-Krieges ist das Lied brandaktuell." Den Ukraine-Krieg hat etwa der aus Polen stammende und in Fulda wirkende Künstler Skurski thematisiert. Sein Werk nimmt in der Ausstellung fast eine ganze Wand ein. Abgebildet sind 32 Porträts mit Gesichtern von gefallenen Soldaten aus der Ukraine und Russland. Mit Acrylfarben gemalte Porträts von russischen und ukrainischen Soldaten, die seit dem im Jahr 2022 begonnenem Krieg gefallen sind. Dieses Werk steuerte Leszek Skurski unter anderem zur Fuldaer Ausstellung bei, die einen Bob-Dylan-Songtext zum Thema hat. Bild © Jörn Perske (hessenschau.de) Genannt hat Skurski sein Werk "24.2.2022 - Where Souls Are Forgotten". Der 24. Februar vor mittlerweile fast drei Jahren war der Tag, als Russland seinen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine startete. Snoopy und die Hundehütten-Arche Ungleich heiterer geht etwa Gerd Röder mit Krieg und Untergangsstimmung um. Er zeigt Snoopy, den Comic-Beagle, der aufgeregt mit wehenden Schlappohren durch ein Megafon ruft und gestikuliert. Dabei steht er auf seiner umgedrehten Hundehütte, die zur Arche umfunktioniert wurde. In einer langen Reihe eilen kleine bunte Gestalten herbei steuern die Arche an. Ein an Snoopy erinnernder Comic-Beagle weist kleinen bunten Gestalten den Weg zu seiner zur Arche umfunktionierten Hundehütte - ein Werk des Fuldaer Malers Gerd Röder, das nun im Vonderau Museum zu sehen ist. Das Bild ist Teil der Ausstellung zu einem Song von Musiker Bob Dylan. Bild © Jörn Perske (hessenschau.de) Röder ist im Vergleich zu anderen in der Ausstellung vertretenen Künstlern aber kein Profi, sondern ein Hobby-Maler aus Fulda. Sein Aquarell wurde wie die meisten anderen Werke exklusiv für die Ausstellung kreiert, wie Kurator Diel erklärt. Blickfang mit Bleistift Ein Blickfang ist auch das Werk mit dem Titel "Blick in die Ewigkeit" der INK genannten Künstlerin aus dem Spessart. Es zeigt das extrem faltige Gesicht eines alten Menschen. Ein Gesicht, in dem das Leben Spuren hinterlassen hat. Freud und Leid, Wind und Wetter - "harter Regen" eben wie aus dem Dylan-Song. "Blick in die Ewigkeit" nennt die INK genannte Künstlerin aus dem Spessart ihr mit Bleistift gezeichnetes Porträt eines alten Menschen. Bild © Jörn Perske (hessenschau.de) Das Bild wirkt wie eine Fotografie, es ist aber mit Bleistift gezeichnet - extrem detailgetreu, authentisch, faszinierend. Prominent platziert, mitten in einem der beiden Ausstellungsräume im Vonderau Museum, steht die Plastik das Kasseler Künstlers Stephan Balkenhol. Die hölzerne Skulptur zeigt einen Mann, der sich vor dem harten Regen schützend seinen Mantel über den Kopf zieht. Der Kasseler Bildhauer Stephan Balkenhol erschuf für die Fuldaer Ausstellung zu einem Song von Bob Dylan eine hölzerne Skulptur. Sie zeigt einen Mann, der sich seinen Mantel über den Kopf gezogen hat, um sich vor dem "Hard Rain" (hartem Regen) zu schützen. Bild © Jörn Perske (hessenschau.de) Balkenhol: Es geht immer weiter - manchmal besser Angesprochen auf das Thema der Ausstellung sagte er dem Hessischen Rundfunk: "Ich bin selber ein bisschen skeptisch, was diese Weltuntergangsfantasien angeht. Es gab immer Zeiten, wo die Menschheit dachte: 'Nächste Woche ist es vorbei. Die Welt geht unter.' Aber dann hat sich doch wieder ein Türchen aufgemacht. Und dann ging es oft anders und vielleicht auch manchmal sogar besser weiter." Weitere Informationen Historie der Ausstellungen zu Bob Dylan in Fulda Es ist nicht das erste Mal, dass von Bob-Dylan-Songs inspirierte Kunstwerke in Fulda ausgestellt werden, nachdem sie auf Leinwand gebannt wurden. In der Reihe "Rock meets Barock" zeigt die Stadt seit dem Jahr 2012 entsprechende Arbeiten. Es folgten Ausstellungen in den Jahren 2015, 2018 und 2021. An der Verwandlung von Dylan-Songs beteiligten sich unter anderem auch schon der amerikanische Pop-Art-Künstler James Francis Gill und BAP-Sänger Wolfgang Niedecken. Ende der weiteren Informationen Weitere Informationen Hinweis: Kurator Hermann Diel ist hauptberuflich Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks und für den Hörfunk tätig, unter anderem im Studio Fulda. Ende der weiteren Informationen